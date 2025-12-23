Rosja wysłała na Madagaskar swoich żołnierzy oraz broń, w tym wyrzutnie rakiet. Po zamachu stanu, który w październiku wyniósł do władzy pułkownika Michaela Randrianirinę, ten afrykański kraj sprzymierzył się z Rosją, która stara się rozszerzać swoją obecność w tym rejonie świata. Od 2015 r. Rosja zawarła umowy o współpracy wojskowej z 21 krajami Afryki.

Zamachu stanu wyniósł do władzy pułkownika Michaela Randrianirinę (na zdjęciu w centrum). / MAMYRAEL/AFP/East News / East News

Sitini Randrianasoloniako, który przed zamachem stanu stał na czele opozycji, a obecnie przewodniczy Zgromadzeniu Narodowemu, powiedział agencji Bloomberga, że rosyjski samolot wojskowy wylądował w sobotę na lotnisku w pobliżu stolicy Antananarywy z 40 żołnierzami i 43 skrzyniami broni, w których znajdowały się karabiny szturmowe, karabiny snajperskie i przeciwpancerne systemy rakietowe.

Sojusz rosyjsko-madagaskarki

Tuż po puczu Randrianirina deklarował, że pozwoli Rosji na budowę na wyspie bazy wojskowej. Kreml zabiegał o to co najmniej od pięciu lat, o czym w 2020 r. informował niemiecki dziennik "Bild", powołując się na tajny raport niemieckiego MSZ.

Przyjęcie rosyjskiego wsparcia wojskowego oznacza, że junta wojskowa na Madagaskarze poszła śladami krajów Sahelu: Burkina Faso, Mali i Nigru, które również rządzone są przez wojsko, a które po przeprowadzonych puczach zerwały współpracę z Francją oraz Stanami Zjednoczonymi i zawarły militarny sojusz z Rosją.

Rosjanie w Afryce

Ta konsekwentnie rozszerza swoją obecność w Afryce, gdzie podpisuje umowy o współpracy wojskowej i rozsyła po kontynencie jednostki ze swojego korpusu afrykańskiego. Są one obecne m.in. w ogarniętym wojną domową Sudanie, którego władze wojskowe zaoferowały Moskwie 25-letnią umowę o współpracy, potencjalnie obejmującą rosyjską bazę wojskową nad Morzem Czerwonym w zamian za broń.

Według Międzynarodowej Grupy Kryzysowej (ICG), zajmującej się zapobieganiem i rozwiązywaniem konfliktów zbrojnych na świecie, od 2015 r. Rosja zawarła umowy o współpracy wojskowej z 21 krajami Afryki.

Od czasu uzyskania niepodległości, siły zbrojne Madagaskaru polegały na pomocy wojskowej wielu krajów, ale historycznie to Francja, której Madagaskar podlegał aż do 1960 r., była najpotężniejszym i najbardziej wpływowym sojusznikiem wojskowym wyspy.