Łukasz Mejza poinformował, że zrzekł się immunitetu w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego dozwolonej prędkości. Poseł PiS jechał trasą S3 z prędkością 200 km/h i zatrzymany przez policję odmówił przyjęcia mandatu - podał we wtorek RMF FM. W oświadczeniu polityk zapewnił, że żałuje tego, co zrobił.

Łukasz Mejza / Paweł Wodzyński / East News

Łukasz Mejza, poseł PiS, zrzekł się immunitetu w sprawie przekroczenia dozwolonej prędkości.

Polityk został zatrzymany na trasie S3 koło Polkowic, jechał 200 km/h.

Policja chciała ukarać go mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi, ale odmówił przyjęcia mandatu, powołując się na immunitet poselski.

Tak, jak obiecałem, natychmiast zrzekam się immunitetu w sprawie przekroczenia prędkości na S3. Żałuję tego, co zrobiłem i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam - przekazał PAP Mejza.

Podkreślił, że nie zamierza chować się za immunitetem.

Mejza został zatrzymany w poniedziałek na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości.

Policja chciała go ukarać mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi, jednak poseł zasłonił się immunitetem i mandatu nie przyjął.

W związku z nieprzyjęciem mandatu policja zawnioskowała o uchylenie posłowi immunitetu. Wniosek z dolnośląskiej komendy trafił do KGP.