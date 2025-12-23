​Sivert Guttorm Bakken, reprezentant Norwegii w biathlonowym Pucharze Świata, został we wtorek znaleziony martwy w hotelu we włoskim Lavaze - poinformowała krajowa federacja biathlonu (NSSF).

Sivert Guttorm Bakken / Kimmo Brandt / PAP

27-letni Sivert Guttorm Bakken został znaleziony martwy w hotelu we włoskiej miejscowości Lavaze, gdzie przebywał na obozie treningowym norweskiej kadry biathlonowej.

Przyczyna śmierci nie jest na razie znana - sprawę badają włoskie służby we współpracy z federacją i norweskim związkiem.

Bakken był jednym z najbardziej utalentowanych biathlonistów swojego pokolenia - w 2022 roku wygrał zawody Pucharu Świata i sięgnął po małą Kryształową Kulę.

27-letni Norweg w dniach 18-21 grudnia uczestniczył w zawodach we francuskim Annecy-Le Grand Bornand i miał startować w kolejnej imprezie cyklu PŚ w Oberhofie (8-11 stycznia) oraz w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolan-Cortina d'Ampezzo w sztafecie.

Przyczyny śmierci nie są znane, są dopiero badane. Współpracujemy na miejscu przy śledztwie prowadzonym przez włoską policję. Jesteśmy wszyscy w szoku - powiedziała sekretarz generalna NSSF Emilie Nordskar na antenie kanału telewizji NRK.

Nasze myśli są przede wszystkim z rodziną Siverta i wszystkimi jego bliskimi, zarówno w Norwegii, jak i za granicą. Współpracujemy na miejscu z włoskimi władzami - dodała Nordskar.

Problemy z sercem po trzeciej dawce szczepionki na COVID-19

Bakken był jednym z najbardziej obiecujących biathlonistów młodego pokolenia. W sezonie 2021/2022 odniósł znaczący sukces w Pucharze Świata w Holmenkollen.

Po udanym sezonie jego kariera została przerwana z powodu problemów zdrowotnych.

Norweska stacja NRK poinformowała, że Bakken otwarcie mówił o problemach z sercem po przyjęciu trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 w 2022 r.

Po długiej rekonwalescencji wrócił do sportu w 2025 roku. W miniony weekend wziął udział w zawodach Pucharu Świata w Le Grand Bornand we Francji, gdzie zajął 13. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Do Lavaze udał się na obóz treningowy. W wywiadzie opublikowanym na początku grudnia przez Norweski Związek Biathlonu powiedział, że jest zadowolony, iż "wytrwał" i ciężko pracował na to, żeby wrócić.

Nigdy nie dopuszczałem myśli o rezygnacji. A ponieważ codzienny trening biathlonisty daje mi ogromną satysfakcję, motywacji nigdy mi nie brakowało - powiedział.

Co to biathlon?

Biathlon to zimowa dyscyplina sportowa, która łączy biegi narciarskie ze strzelaniem z karabinu do tarczy. Zawodnicy biegną na nartach i kilka razy zatrzymują się na strzelnicy (strzelają na przemian na leżąco i na stojąco) - za niecelne strzały dostają kary czasowe lub muszą biec rundę karną (150 m).