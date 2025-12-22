Chris Rea, znany brytyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor, zmarł w wieku 74 lat - poinformowały media. Artysta zasłynął na całym świecie przebojami takimi jak "Driving Home for Christmas", "On the Beach" czy "The Road to Hell".
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
Chris Rea urodził się w 1951 roku w Middlesbrough. Jego debiutancki album "Whatever Happened to Benny Santini?" ukazał się w 1978 roku.
W ciągu ponad czterech dekad kariery sprzedał ponad 30 milionów płyt, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i fanów. Jego charakterystyczny głos i styl łączący rock, blues i pop przyniosły mu międzynarodową popularność.
W ostatnich latach Chris Rea zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą nowotworową i powikłaniami po udarze. Mimo to do końca pozostawał aktywny artystycznie, koncertując i nagrywając nowe utwory.
Śmierć Chrisa Rei to ogromna strata dla świata muzyki. Jego utwory na stałe wpisały się do kanonu muzyki rozrywkowej, a "Driving Home for Christmas" co roku rozbrzmiewa w domach na całym świecie w okresie świątecznym.