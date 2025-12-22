Chris Rea, znany brytyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor, zmarł w wieku 74 lat - poinformowały media. Artysta zasłynął na całym świecie przebojami takimi jak "Driving Home for Christmas", "On the Beach" czy "The Road to Hell".

Nie żyje Chris Rea, legendarny muzyk miał 74 lata / imago stock&people/EAST NEWS / East News

Chris Rea urodził się w 1951 roku w Middlesbrough. Jego debiutancki album "Whatever Happened to Benny Santini?" ukazał się w 1978 roku.

W ciągu ponad czterech dekad kariery sprzedał ponad 30 milionów płyt, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i fanów. Jego charakterystyczny głos i styl łączący rock, blues i pop przyniosły mu międzynarodową popularność.

W ostatnich latach Chris Rea zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą nowotworową i powikłaniami po udarze. Mimo to do końca pozostawał aktywny artystycznie, koncertując i nagrywając nowe utwory.

Śmierć Chrisa Rei to ogromna strata dla świata muzyki. Jego utwory na stałe wpisały się do kanonu muzyki rozrywkowej, a "Driving Home for Christmas" co roku rozbrzmiewa w domach na całym świecie w okresie świątecznym.