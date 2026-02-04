Powołanie komisji ds. afery Epsteina jest konieczne ze względu na to, że dosyć liczne są tutaj wątki polskie. Może to jest związane z tym, że Epstein ma polskie korzenie i miał kontakty z Polską - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Marek Belka, ekonomista, były premier, prezes NBP. Jego zdaniem cała afera nie jest zainicjowana przez Rosję, jednak pokazuje skalę demoralizacji elit. "Dla połowy amerykańskiego elektoratu to jest woda na młyn. Częścią (całej sprawy) był sam Donald Trump, który przewija się tam często" - powiedział.