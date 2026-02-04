Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzech lekarzy podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem produktami leczniczymi. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

/ Adam Burakowski / East News

Pod koniec stycznia funkcjonariusze CBŚP zatrzymali trzech lekarzy podejrzanych o udział w procederze nielegalnego obrotu produktami leczniczymi.

Zatrzymania są efektem śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała na rynek sfałszowane leki poza kontrolowanym systemem dystrybucji.

Recepty na nielegalne leki

Z ustaleń śledczych wynika, że lekarze wystawiali recepty na rzecz członków grupy przestępczej, umożliwiając dystrybucję leków poza legalną siecią aptek.

Produkty lecznicze, w tym środki anaboliczne, HCG oraz modulatory hormonów i metabolizmu, były sprzedawane zarówno bezpośrednio, jak i przez specjalnie utworzoną stronę internetową. W różnych okresach lekarze wystawili od 135 do nawet 1241 recept.

Z tego tytułu uzyskali korzyści majątkowe w wysokości od kilkudziesięciu do ponad 300 tysięcy złotych.

Zatrzymani lekarze usłyszeli zarzuty dotyczące udzielania pomocy w obrocie produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Dwóch lekarzy zostało zawieszonych w wykonywaniu zawodu.

W uzasadnieniu wskazano, że "pozostawienie im możliwości wystawiania recept, wobec wcześniejszego działania bez wskazań medycznych i na szeroką skalę, stwarza realne i wysokie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów".