W jednym z bloków na terenie Gorzowa Wielkopolskiego doszło do wybuchu. Z budynku ewakuowano prawie 40 osób, nie ma informacji o poszkodowanych.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
W środę rano w bloku przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) doszło do wybuchu - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Eksplozja miała miejsce w jednej z piwnic.
Z budynku ewakuowano około 40 osób, które mogły ogrzać się w autobusie podstawionym przez miasto. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Strażacy rozpoczęli odgruzowywanie piwnic - w pierwszej kolejności muszą udrożnić ciągi komunikacyjne, by dalej móc przeszukać komórki piwniczne.
Pracy strażakom nie ułatwia jednak temperatura. W Gorzowie Wielkopolskim o poranku było -8 stopni Celsjusza.
Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną wybuchu. Trwa wyjaśnianie okoliczności całego zdarzenia.