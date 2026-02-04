W jednym z bloków na terenie Gorzowa Wielkopolskiego doszło do wybuchu. Z budynku ewakuowano prawie 40 osób, nie ma informacji o poszkodowanych.

W bloku przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wielkopolskim doszło do wybuchu (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W środę rano w bloku przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) doszło do wybuchu - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Eksplozja miała miejsce w jednej z piwnic.

Z budynku ewakuowano około 40 osób, które mogły ogrzać się w autobusie podstawionym przez miasto. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Strażacy rozpoczęli odgruzowywanie piwnic - w pierwszej kolejności muszą udrożnić ciągi komunikacyjne, by dalej móc przeszukać komórki piwniczne.

Pracy strażakom nie ułatwia jednak temperatura. W Gorzowie Wielkopolskim o poranku było -8 stopni Celsjusza.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną wybuchu. Trwa wyjaśnianie okoliczności całego zdarzenia.