Minionej nocy, po raz kolejny w ciągu ostatnich dni, w polską przestrzeń powietrzną wleciały "obiekty o charakterze balonów". Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uspokaja: nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkusnik / East News

W ciągu ostatniego tygodnia (począwszy od czwartku 29 stycznia) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych niemal codziennie informuje o "obiektach o charakterze balonów" wlatujących w polską przestrzeń powietrzną.

Komunikaty o takiej treści były publikowane 29 stycznia, 31 stycznia, 1 lutego, 2 lutego i 4 lutego. Jak wówczas informowano, obiekty nadlatywały z kierunku Białorusi i były to prawdopodobnie balony przemytnicze.

Nie było zagrożenia

W dzisiejszym komunikacie, opublikowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, nie ma informacji, by balony nadleciały z kierunku białoruskiego.

"W nocy z 3 na 4 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów" - czytamy.

Wojsko zapewnia, że wspomniane obiekty były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli. "Siły Zbrojne RP 24/7 pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - dodano.

DORSZ podkreśla, że współpraca armii ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala na "szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty".