Czy po wyborach w skład rządu wejdzie Konfederacja lub Konfederacja Korony Polskiej? Taki scenariusz może sugerować najnowszy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Obecna koalicja rządząca nie uzyskuje w nim wyniku, który przełożyłby się na większość sejmową. W takiej samej sytuacji jest Prawo i Sprawiedliwość.

Europoseł Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej / Przemysław Piątkowski / PAP

KO, PiS i Konfederacja na podium

W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska - 31,4 proc. głosów. Partia Donalda Tuska zyskuje o 1 pkt. proc. w stosunku do badania z listopada 2025 r.



Spadek poparcia odnotowało Prawo i Sprawiedliwość. 2 miesiące temu mogło liczyć na 27,1 proc. głosów, a obecnie na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 23,3 proc. respondentów.

Trzecie miejsce na sondażowym podium zajmuje Konfederacja. Popiera ją 12,6 proc. badanych. W listopadowym sondażu jej wynik był na poziomie 16,1 proc.

Krzysztof Bosak z Konfederacji / Radek Pietruszka / PAP

W porównaniu z poprzednim sondażem o 4,1 pkt proc. wzrosło poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna chce głosować 9 proc. badanych. Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (8,1 proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (5,4 proc.).

Zgodnie z badaniem, wyborczego progu nie przekracza Partia Razem (3,6 proc.) ani Polska 2050 (1,7 proc.).

Ile mandatów uzyskałyby poszczególne partie?

Jak sondażowe wyniki przekładają się na podział mandatów?

Koalicja Obywatelska - 183 mandaty,

- 183 mandaty, Lewica - 32 mandaty,

- 32 mandaty, Polskie Stronnictwo Ludowe - 15 mandatów,

- 15 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 131 mandatów,

- 131 mandatów, Konfederacja - 61 mandatów,

- 61 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej - 38 mandatów.

Do osiągnięcia większości sejmowej potrzeba minimum 231 mandatów. W tym momencie takiego wyniku nie osiągają ani partie wchodzące w skład obecnej koalicji rządzącej, ani Prawo i Sprawiedliwość razem z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Oba te bloki uzyskują po 230 mandatów.

KO i PiS nie mają szans na samodzielne rządzenie. Konfederacje są silne, pogłoski o śmierci Lewicy przesadzone, a PSL wraca do gry - mówi "Rzeczpospolitej" prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.