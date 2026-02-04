Starszy mężczyzna wjechał pod prąd na autostradę A4, doprowadzając do czołowego zderzenia. "Sprawca to 87-letni mieszkaniec Świdnicy" - przekazała RMF24 Anna Tersa, rzeczniczka legnickiej policji. Jakie poniesie konsekwencje?

Starszy mężczyzna wjechał pod prąd na autostradę A4, fot. zdjęcie ilustracyjne / Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

W nocy z wtorku na środę doszło do groźnego zdarzenia na autostradzie A4 między Złotoryją a Legnicą Południe (86 km w kierunku Wrocławia). Około godziny 2:30 dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo po tym, jak starszy kierowca wjechał na autostradę pod prąd.

Kierujący pojazdem marki Suzuki - jadąc pod prąd autostradą - doprowadził do zderzenia czołowego z kierującym Fordem. Sprawca zdarzenia to 87-letni mieszkaniec Świdnicy - przekazała RMF24 asp. Anna Tersa, rzeczniczka legnickiej policji.

Kierowcom nic się nie stało. 87-letni mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przebadano go na obecność alkoholu we krwi - był trzeźwy, nie potrafił jednak jednoznacznie wskazać powodów swojego postępowania.

Wjechał na A4 pod prąd. Stracił prawo jazdy i został skierowany na badania

Policjanci tymczasowo zatrzymali prawo jazdy 87-latkowi, celem przeprowadzenia czynności pod kątem orzeczenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Sporządzili również wniosek o skierowanie na badania lekarskie - powiedziała nam rzeczniczka.

Teraz wszystko w rękach sądu. Kiedy sprawa kierowana jest do sądu, policja nie wystawia mandatu. Sąd podejmie decyzję najprawdopodobniej o zatrzymaniu prawa jazdy na stałe - dodała Anna Tersa.

Przez około półtorej godziny ruch na tym odcinku A4 był całkowicie zablokowany. Obecnie trasa jest już przejezdna.