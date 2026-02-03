Polscy łyżwiarze figurowi mają za sobą udane Mistrzostwa Europy w Sheffield. Przed nimi historyczny start w konkursie drużynowym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. O co powalczą w Mediolanie? O tym dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek rozmawiał z prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Magdaleną Tascher.

Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza - członkowie polskiej kadry na zimowe igrzyska olimpijskie / GEOFF ROBINS/AFP / East News

Bilety "last minute". Sześcioro reprezentantów w kadrze

Od kilku miesięcy było wiadomo, że na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie - Cortinie d'Ampezzo wystartuje czworo reprezentantów Polski w łyżwiarstwie figurowym: solistka Jekaterina Kurakowa, solista Władimir Samojłow oraz para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak.

Niemal do ostatniej chwili ważyły się losy pary tanecznej: Sofii Dowhal i Wiktora Kuleszy. Ostatecznie po tym, jak ze swoich miejsc na igrzyskach zrezygnował Uzbekistan, polska para dołączyła do grona olimpijczyków. Dzięki temu liczebność całej reprezentacji Polski na zimową imprezę czterolecia wzrosła do 60 sportowców, a łyżwiarze figurowi po raz pierwszy w historii wystawią pełną, olimpijską reprezentację w każdej konkurencji.

Patrząc na wyniki z mistrzostw Europy największe nadzieje polscy kibice mogą pokładać w Julii Szczecininie i Michale Woźniaku. W Sheffield zajęli 8. miejsce. Dla obojga występ w Mediolanie będzie olimpijskim debiutem, chociaż Szczecinina, jak przypomina prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, była już o krok od debiutu w reprezentacji Węgier.

4 lata temu Julia została powołana na igrzyska olimpijskie (w Pekinie w 2022 roku - przyp. red.), reprezentując Węgry. Przyjechała na zawody i zaraz po przyjeździe jej partner (Marek Magyar - przyp. red.) otrzymał informację o pozytywnym wyniku testu na Covid-19. W efekcie duet nie wystartował na igrzyskach i zachowało się to w pamięci Julii. Jak tylko ten sezon się rozpoczął, bardzo mocno męczyła ją myśl: co jeśli znów coś się wydarzy? - opowiada Magdalena Tascher.

Na szczęście praca z psychologiem pomogła i Julia Szczecinina z Michałem Woźniakiem mogli się skupić na pracy nad programami na igrzyska, co zaczęło przynosić rezultaty. W Mediolanie nasza para sportowa będzie celować w pierwszą ósemkę.

Lód jest śliski. Na igrzyskach dzieją się różne rzeczy. Ogromną rolę odgrywają: doświadczenie, chwila, wyczucie momentu, dyspozycja dnia. Jeśli oba programy (krótki i dowolny - przyp. red.) para pojedzie na takim poziomie, na jakim kończyła ubiegły sezon, to myślę, że będziemy mogli być bardzo zadowoleni. Nie mówię tu o miejscach medalowych, ale chcemy dostarczyć trochę radości kibicom" - podkreśla Magdalena Tascher.

Drugie igrzyska Kurakowej. "Ma świetny kontakt z publiką"

Jekaterina Kurakow na zdj. z 2022 r. / Leszek Szymański / PAP

Spore nadzieje prezes związku łyżwiarstwa figurowego wiąże z występem Jekateriny Kurakowej - najbardziej doświadczonej reprezentantki. Wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, na których w rywalizacji solistek zajęła 12. miejsce. W mistrzostwach Europy w Sheffield zajęła 9. pozycję.

Jeszcze kilka lat temu walczyła o miejsca medalowe na mistrzostwach Europy. Potem miała bardzo trudny moment w swojej karierze - często tak bywa, kiedy zawodniczki z juniorek stają się seniorkami. Trzeba zmierzyć się z tym, że pojawiają się coraz młodsze zawodniczki, które zdecydowanie lepiej radzą sobie z najtrudniejszymi kombinacjami skoków. Ciało im na to jeszcze pozwala - wyjaśnia Magdalena Tascher. Jekaterina Kurakowa oprócz doświadczenia olimpijskiego ma jednak jeszcze coś, czego wiele łyżwiarek figurowych może jej pozazdrościć: wsparcie kibiców.

Byłam w Sheffield i widziałam to: Katia dostała jedną z największych owacji. Tak się dzieje za każdym razem: ona jest po prostu ulubienicą fanów. Katia jest taką zawodniczką, którą energia publiki niezwykle ładuje. Widać, że jest taka "wymiana". To bardzo ważne, bo czasami oglądamy znakomitych łyżwiarzy, a publika pozostaje obojętna - dodaje prezeska PZŁF.

Debiut Polski w konkursie drużynowym. Jak wygląda rywalizacja na igrzyskach?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie - Cortinie d'Ampezzo będą czwartymi, na których: solistki, soliści oraz pary sportowe i pary taneczne będą rywalizować nie tylko indywidualnie, ale i drużynowo. Po raz pierwszy w historii w konkursie drużynowym wystąpi także reprezentacja Polski.

Wystąpi w nim 10 drużyn. W łyżwiarstwie występuje się solo lub w parze, ale myśli się o sobie, a tutaj myślimy w kontekście drużyny. Każdy nasz zawodnik, który będzie występował, zdobywa dla drużyny punkty. 5 najlepszych drużyn w programie krótkim przejdzie do programu dowolnego i będzie walczyło o medale. My nastawiamy się na miejsce w pierwszej ósemce - zapowiada Magdalena Tascher.

Dla łyżwiarzy figurowych konkurs drużynowy będzie zarazem ostatnim sprawdzianem przed startami indywidualnymi. Kilkoro reprezentantów wyjedzie na kilka dni z wioski olimpijskiej, żeby trenować bez ograniczeń, bo w Mediolanie łyżwiarze figurowi mają do dyspozycji tylko jeden obiekt treningowy.

Rywalizacja solistek, solistów oraz par sportowych odbywa się na takiej samej zasadzie. Najpierw zawodniczki i zawodnicy rywalizują w programie krótkim. Tylko najlepsi awansują do programu dowolnego, w którym rozstrzyga się walka o medale. W rywalizacji par tanecznych najpierw jest taniec rytmiczny, a potem program dowolny. Czym różni się rywalizacja w programie krótkim i dowolnym?

Program krótki jest o tyle trudny dla zawodników, że jest w nim 7 elementów do wykonania. Wśród nich 3 elementy skokowe. Jest bardzo mały margines błędu. Stres z tyłu głowy jest dużo większy. W programie dowolnym zawodnik ma możliwość poprawienia się po popełnieniu błędu. Program krótki wielu rzeczy nie wybacza. Ale trzeba ryzykować - i my będziemy ryzykować - zapewnia w rozmowie z RMF FM Magdalena Tascher.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie - harmonogram występów łyżwiarzy figurowych

6 LUTEGO

9:55 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny (reprezentacja Polski)

11:35 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki

(reprezentacja Polski)

13:35 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, solistki, program krótki

(reprezentacja Polski)





7 LUTEGO

19:45 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, soliści, program krótki

(reprezentacja Polski)

22:05 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, pary taneczne, program dowolny

(ewentualnie reprezentacja Polski)





8 LUTEGO

19:30 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny

(ewentualnie reprezentacja Polski)

20:45 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, solistki, program dowolny

(ewentualnie reprezentacja Polski)

21:55 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, soliści, program dowolny, finał

(ewentualnie reprezentacja Polski)





9 LUTEGO

19:20 - łyżwiarstwo figurowe - pary taneczne, taniec rytmiczny

(para taneczna - Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza)





10 LUTEGO

18:30 - łyżwiarstwo figurowe - soliści, program krótki

(Władimir Samojłow)





11 LUTEGO

19:30 - łyżwiarstwo figurowe - pary taneczne, program dowolny, finał

(ewentualnie - Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza)





13 LUTEGO

19:00 - łyżwiarstwo figurowe - soliści, program dowolny, finał

(ewentualnie - Władimir Samojłow)





15 LUTEGO

19:45 - łyżwiarstwo figurowe - pary sportowe, program krótki

(Julia Szczecinina i Michał Woźniak)





16 LUTEGO

20:00 - łyżwiarstwo figurowe - pary sportowe, program dowolny, finał

(ewentualnie - Julia Szczecinina i Michał Woźniak)





17 LUTEGO

18:45 - łyżwiarstwo figurowe - solistki, program krótki

(Jekaterina Kurakowa)





19 LUTEGO

19:00 - łyżwiarstwo figurowe - solistki, program dowolny, finał

(ewentualnie - Jekaterina Kurakowa)