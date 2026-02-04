W środę rano doszło do poważnego wycieku gazu przy Rondzie Śródka w Poznaniu. To jedno z najważniejszych skrzyżowań w mieście, dlatego mieszkańcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego oraz liczne zastępy straży pożarnej.

/ Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zgłoszenie o wycieku gazu wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 6:30.

Na miejsce natychmiast skierowano specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego.

Rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków Martin Halasz przekazał, że gaz wydobywa się z ziemi w pobliżu restauracji Maltanka.

W działaniach bierze udział łącznie dziesięć zastępów straży pożarnej. Ratownikom udało się już zlokalizować źródło wycieku. Usuwaniem usterki zajmą się gazownicy.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów

Akcja służb ratowniczych powoduje ogromne utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Ruch w rejonie Ronda Śródka oraz na trasie do Ronda Rataje jest znacznie spowolniony.

Jak infiomruje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, policjanci na czas pracy strażaków i pogotowia gazowego wyłączyli z ruchu ulicę Jana Pawła II na odcinku od Baraniaka do Ronda Śródka w obu kierunkach.

Wstrzymana została też komunikacjia tramwajowa od węzła Kórnicka do Pętli Zawady oraz Miłostowo. Tramwaje numer 5,6,7 i 8 jeżdżą zmienionymi trasami. Podobnie autobusy linii T7, 157 i 184.

Służby apelują o omijanie tego rejonu miasta i korzystanie z innych tras.



