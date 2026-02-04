Po osiemdziesięciu latach do Zamku Książ powrócił jeden z najcenniejszych portretów – wizerunek hrabiego Aleksandra Hochberga, ukochanego syna słynnej księżnej Daisy von Pless. Obraz, który przez dekady uznawany był za zaginiony, został zakupiony na aukcji w Niemczech i właśnie zawisł w odtworzonej sypialni księżnej.

/ Zamek Książ w Wałbrzychu / Facebook

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Portret hrabiego Aleksandra von Hochberga, autorstwa włoskiego malarza Alfredo Galliego, ponownie zdobi wnętrza Zamku Książ w Wałbrzychu.

Obraz powstał na zlecenie księżnej Daisy i księcia Jana Henryka XV w 1914 roku.

Alfredo Galli w czerwcu 1914 r. przez cały miesiąc portretował członków rodziny Hochbergów. Powstało wówczas pięć portretów: ojca, głowy rodziny, Jana Henryka XV, księżnej Daisy, jego żony i trzech synów - Jana Henryka XVII, Aleksandra i najmłodszego Bolka - powiedział rzecznik Zamku Książ, Mateusz Mykytyszyn.

Portret przedstawiający młodego Aleksandra von Hochberga, ukochanego syna księżnej Daisy von Pless został przeniesiony z Książa do pałacu w Pszczynie w latach 30. XX wieku. Po emigracji Aleksandra w 1939 roku i jego śmierci na Majorce, pamiątki po nim, w tym portret, trafiły na rynek antykwaryczny.

Obraz został odzyskany przez władze Zamku Książ podczas aukcji w Niemczech za ponad cztery tysiące euro. Pastel właśnie zawisł w odtworzonej dwa lata temu sypialni księżnej Daisy.

Odbudowa dziedzictwa

Prezeska Zamku Książ, Dorota Karolewska, podkreśliła znaczenie odzyskiwania zabytków. Dzięki temu odbudowujemy autentyczność Książa, a to podnosi rangę tego zabytku, jako jednego z największych obiektów dziedzictwa naszego kraju - mówiła.

Do tej pory udało się zlokalizować około 80 proc. zabytków, które niegdyś zdobiły zamek, choć proces ich powrotu jest skomplikowany i czasochłonny.

Odzyskany portret można podziwiać w apartamentach księżnej Daisy na drugim piętrze zamku.



Zamek Książ to jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska, z historią sięgającą XIII wieku. Przez ponad 400 lat był własnością rodziny Hochbergów, która nadała mu obecny charakter.

W czasie II wojny światowej zamek został przejęty przez nazistów, a po wojnie zdewastowany przez wojska radzieckie. Obecnie zamek jest sukcesywnie odnawiany i odzyskuje swoje dawne skarby.