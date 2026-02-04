Nieodpowiedzialne zachowanie na terenie gminy Kościelisko - w tamtejszych lasach i na terenach zielonych coraz częściej można znaleźć śmieci pochodzące z działalności gastronomicznej. Lokalne służby zaapelowały w tej sprawie do przedsiębiorców.

Coraz więcej śmieci na terenach zielonych gminy Kościelisko (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W lasach i na terenach zielonych gminy Kościelisko coraz częściej pojawiają się śmieci pochodzące z działalności gastronomicznej.

Straż gminna apeluje do przedsiębiorców o odpowiedzialne postępowanie z odpadami.

Na łamiących prawo czekają mandaty.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

"Z przykrością informujemy o niepokojącej tendencji, którą w ostatnim czasie coraz częściej obserwujemy na terenie gminy Kościelisko" - napisała na swoim Facebooku miejscowa straż gminna.

Formacja donosi, że w lasach i na terenach zielonych gminy pojawiają się porzucane odpady pochodzące z działalności gastronomicznej z rejonu Zakopanego - Krupówek, w tym m.in. worki ze śmieciami, opakowania, resztki jedzenia i inne odpady.

"To nie jest 'problem natury'. To jest świadome przerzucanie kosztów utylizacji na innych" - wskazano.

Straż gminna informuje również, że porzucone śmieci to zagrożenie dla środowiska i dzikich zwierząt, bezpieczeństwa sanitarnego, ale także wizerunku regionu i jakości życia mieszkańców.

Do przedsiębiorców zaapelowano, by nie traktowali śmieci jako "czyjegoś problemu".

Podkreślono także, że wszystkie dotychczas ujawnione przypadki zostały zakończone nałożeniem mandatów karnych.



"Nie będziemy udawać, że nic się nie dzieje. Gmina Kościelisko nie jest wysypiskiem" - podsumowano.