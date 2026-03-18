Czy edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od przyszłego roku szkolnego? "Decyzję w tej sprawie podejmie pani minister do końca marca" - mówiła w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji z Koalicji Obywatelskiej. "Nie mam wątpliwości, że każde dziecko powinno mieć szansę nauczenia się tych rzeczy, które budują odporność na całe życie - chodzi o kwestie profilaktyki, zdrowia psychicznego czy diety. To są rzeczy, które powinniśmy wiedzieć" - podkreślała Lubnauer, dodając, że "podstawa programowa edukacji zdrowotnej jest bardzo dobra i chwalona przez wszystkich".

W ciągu najbliższych dwóch tygodni zapadnie decyzja, czy edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowym przedmiotem w polskich szkołach.

Tymczasem młodzi mówią wprost: potrzebują realnego wsparcia. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej przekonywał w Radiu RMF24, że wiedzy o zdrowiu - zwłaszcza psychicznym - po prostu brakuje i dlatego taki przedmiot powinien być obowiązkowy.

Ale czy sama edukacja zdrowotna rozwiąże problemy, które pokazuje "Diagnoza Młodzieży 2026"? Raport mówi jasno: młodzi są przeciążeni, osamotnieni i coraz częściej zmagają się z depresją. Szkoła - zamiast wspierać - często jest źródłem stresu.

Czy edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa? Czy państwo przegapiło kryzys zdrowia psychicznego u młodych ludzi? Czy polska szkoła jest dziś bardziej miejscem nauki czy źródłem stresu?

