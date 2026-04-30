"To nigdy nie jest formalność, (...) to pewnego rodzaju test dla jedności koalicji rządzącej. (...) Jeżeli jest koalicja rządząca, musi trzymać jedność" - ocenił Bartosz Arłukowicz, europoseł KO i były minister zdrowia, odnosząc się do głosowania nad wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski, ministry klimatu i środowiska oraz Jolanty Sobierańskiej-Gredny, ministry zdrowia. "Dyskusje toczące się publicznie na temat ‘poprzeć, czy nie poprzeć’ uważam za dość absurdalne. Albo się jest w koalicji rządowej, albo się nie jest. Jak się nie jest, to Kaczyński czeka z otwartymi rękami" - dodał gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.