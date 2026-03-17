Oczekiwana od lat Rail Baltica, kluczowa linia kolejowa mająca połączyć Polskę z krajami bałtyckimi, nie powstanie w zakładanym terminie - twierdzi w rozmowie z "Financial Times" wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, zaznaczając, że ukończenie projektu może opóźnić się nawet o dekadę. Priorytetem staje się obecnie modernizacja istniejących tras, które w razie zagrożenia militarnego mają umożliwić szybkie przemieszczanie wojsk na wschodnią flankę NATO.

Czym jest Rail Baltica? Ile kosztuje cały projekt?

Według wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, który udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi "Financial Times", ukończenie wartego 24 mld euro projektu Rail Baltica w terminie do 2030 roku jest "niemożliwe", a "znacznie tańsze i szybsze" byłoby zmodernizowanie istniejącej infrastruktury. Obecnie zakładam, że cała ta linia zostanie ukończona w 2040 roku, a na pewno nie w 2030 roku - mówi.

"FT" wyjaśnia, że finansowany przez kraje bałtyckie, Polskę i Unię Europejską projekt o długości 1230 km ma połączyć Warszawę z Estonią, Łotwą i Litwą, włączając te kraje do europejskiej sieci kolejowej i kończąc zależność od infrastruktury z czasów sowieckich, zbudowanej zgodnie z rosyjskim rozstawem torów.

Brytyjski dziennik zauważa, że prawdopodobne opóźnienie uwidacznia narastające napięcia między ambicjami infrastrukturalnymi UE a realiami budżetowymi i bezpieczeństwa, zwłaszcza w państwach członkowskich graniczących z Rosją. Przypomina również, że podczas lutowego spotkania w Warszawie ministrowie transportu Francji, Niemiec i Polski uzgodnili, że priorytetowo potraktują inwestycje kolejowe, które mogłyby pomóc w szybkim przemieszczaniu żołnierzy i sprzętu wojskowego na wschodni front NATO w przypadku ataku rosyjskiego.

Samooszukiwanie się w Brukseli

Choć Komisja Europejska podtrzymuje, że rok 2030 jest obowiązującym terminem na ukończenie budowy Rail Baltica, to Piotr Malepszak mówi, że decydenci, w tym ci z Brukseli, powinni zaprzestać - jak to ujął - "procesu samooszukiwania się" w kwestii terminu.

Polski wiceminister infrastruktury zwraca uwagę na gwałtownie rosnące koszty Rail Baltica. W 2017 r. kraje uczestniczące w projekcie oszacowały jego całkowity koszt na 5,8 mld euro, ale wspólny audyt przeprowadzony w 2024 roku wykazał czterokrotny wzrost tej kwoty do 23,8 mld euro, w tym 15,3 mld euro na budowę początkowego odcinka linii kolejowej o jednym torze.

Polityk wyjaśnia, że ostatni i "najtrudniejszy odcinek" polskich prac związanych z budową od podstaw nowej linii z Ełku do granicy z Litwą rozpocznie się najwcześniej w 2030 r. i obejmie 80 km, a ich szacowany koszt to 4 mld euro.

Serwis money.pl dowiedział się, że Krajowa Izba Odwoławcza w poniedziałek wydała wyrok, w którym nakazała PKP Polskim Liniom Kolejowym unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu na budowę szlaku Rail Baltica między Białymstokiem a Ełkiem. Zamawiający, jak potwierdził portalowi Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK, ma wrócić do badania i oceny ofert. Wyrok KIO stanowi, że spółka kolejowa ma odrzucić propozycję konsorcjum firm Budimex, Budimex Kolejnictwo i PORR, którą uznano za najkorzystniejszą.

Ma inne propozycje

Piotr Malepszak, z wykształcenia inżynier kolejowy, ocenia, że Rail Baltica nie może zostać ukończona zgodnie z harmonogramem "z powodu braku pieniędzy, wymogów (technicznych) UE oraz (rosnących) kosztów budowy".

Jego zdaniem, Unia Europejska powinna obniżyć oczekiwania i ponownie rozważyć normy techniczne transeuropejskiej sieci transportowej, w tym wymóg, by pociągi na nowych trasach dużych prędkości poruszały się z minimalną prędkością 160 km/godz., który zmusza kraje do budowy kosztownych nowych linii zamiast modernizacji istniejących torów.