"Łukaszenka został zmuszony do tej wymiany więźniów (…) z powodu ogromnych problemów gospodarczych Białorusi" - podkreślił Paweł Łatuszka, wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego. Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 zwrócił uwagę, że sankcje na reżim białoruski działają - "ostatni pakiet sankcyjny to kolejne uderzenie w system Łukaszenki". W uwolnienie Andrzeja Poczobuta zaangażowane były m.in. Stany Zjednoczone. "Dlaczego Łukaszenka idzie na ustępstwa USA? (…) On chce zniesienia sankcji amerykańskich i chce wykorzystać Amerykanów, żeby naciskali na Brukselę, aby Bruksela zniosła z niego sankcje" - zwrócił uwagę rozmówca Piotra Salaka.

Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Paweł Łatuszka / Adam Burakowski / East News

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 poruszył również kwestię stanu zdrowia i przyszłości Andrzeja Poczobuta. Łatuszka zwrócił uwagę na traumę, z jaką mierzą się byli więźniowie polityczni oraz na ryzyko związane z ich ewentualnym powrotem do kraju.

Andrzej Poczobut ma naprawdę wolę i charakter, to widzimy. Ale Łukaszenka w grudniu poprzedniego roku, po uwolnieniu kolejnej grupy więźniów politycznych, powiedział publicznie, że zakazał im wydania paszportów i wyrzucił z kraju. To jest zbrodnia przeciwko ludzkości: deportacja przymusowa obywateli swojego kraju - mówił.

Białoruś jest gotowa do wojny?

Białoruś nigdy nie było tak przygotowana do wojny jak teraz, bo zainwestowała w ostatnich latach ogromne środki na uzbrojenie, zmieniła system mobilizacji, rezerwy mobilizacyjne liczą 289 tys. ludzi, 150 tys. członków obrony terytorialnej, a są plany zwiększenia armii, utworzono też południowy okręg wojskowy na Białorusi - mówił Paweł Łatuszka.

Zdaniem Łatuszki próby porozumienia z Mińskiem, które mogłyby prowadzić do zniesienia sankcji czy otwarcia przejść granicznych, są bezcelowe. Łatuszka ostrzegał przed powtarzaniem błędów z przeszłości.

Jeżeli chcemy kolejny raz uderzać głową o ścianę, to próbujmy. Ja nie rozumiem tych analityków, którzy zapominają to, co było kilka lat wcześniej. I co? Zapomnimy te zbrodnie? Krew ludzi? Zapomnimy o tych wszystkich złamanych życiorysach? - pytał retorycznie.

Zdaniem opozycjonisty, Łukaszenka nie jest już gwarantem niepodległości Białorusi, lecz "satrapą i zbrodniarzem", który w pełni podlega wpływom Kremla. Paweł Łatuszka podkreślał w rozmowie, że bez wolnej Białorusi bezpieczeństwo całej Europy Środkowej jest zagrożone.

Dlaczego Łukaszenka uwolnił kluczowych więźniów politycznych?

Piotr Salak pytał swojego gościa o powody, dla których Aleksandr Łukaszenka zdecydował się na zwolnienie kluczowych więźniów politycznych właśnie teraz. Paweł Łatuszka nie pozostawił złudzeń: za decyzją stoi kryzys gospodarczy i dotkliwość międzynarodowych restrykcji.

Łukaszenka został zmuszony do tej wymiany. I nie mówimy tu o humanizmie. Przecież Łukaszenka nie jest humanistą, zrobił to z powodu ogromnych problemów w gospodarce: spadek PKB, spadek w przemyśle, spadek w rolnictwie, ujemne saldo handlowe. Sankcje działają jeszcze mocniej - powiedział Łatuszka.

Łatuszka podkreślił, że dyktatorowi zależało również na odzyskaniu swoich szpiegów, których los miał być pod osobistą kontrolą głowy państwa. Według Łatuszki, sukces operacji, w którą zaangażowani byli Amerykanie, był również uzależniony od postawy Moskwy.

FSB było faktycznie bezpiecznikiem tej umowy o wymianie, bo jeżeliby Rosjanie nie byli włączeni w ten proces, to mogliby sprowokować sytuację i próba byłaby nieudana. Aleksandr Butiagin był potrzebny Kremlowi i to było gwarancja, bezpiecznik, że to się wszystko uda. Ta wymiana była możliwa tylko dlatego, że FSB kontrolowało całość - mówił Łatuszka.

Lider opozycji dodał, że choć Waszyngton wierzy w możliwość uwolnienia wszystkich więźniów do końca roku, sytuacja przypomina "karuzelę" - podczas gdy jedni wychodzą na wolność, inni trafiają do więzienia za błahe przewinienia.

Słuchaj Radia RMF24>>>