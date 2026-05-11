"Efekty będą niewspółmierne do wydatkowanych środków podatnika" - mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 Michał Dworczyk, komentując budowę polskiego systemu antydronowego w ramach programu SAN. Europoseł PiS i były wiceszef MON tłumaczył, że dane z Ukrainy wskazują, iż największy akcent powinniśmy położyć na inne moduły, niż jest to planowane. "Kompetentny, profesjonalnie przygotowany do pracy" - powiedział Dworczyk o nowszym szefie BBN Bartoszu Grodeckim.

Przyczynkiem do rozmowy o wydatkach na zbrojenia były niedawne słowa Sławomira Mentzena. Polityk Konfederacji ostro skrytykował szefa Sztabu Generalnego gen. Kukułę za, jego zdaniem, nieekonomiczne plany strącania tanich dronów drogimi rakietami.

Michał Dworczyk uważa, że słowa Mentzena "uderzają w polski mundur, są niesprawiedliwe i nie powinny paść".

Polityk PiS dodał, że w gorącej dyskusji zginął jednakowoż ważny temat nieefektywnego wydawania środków na zbrojenia. W jego opinii dotyczy to np. budowanego przez nas za 14 mld zł programu antydronowego SAN.

Zabrakło tu merytorycznej dyskusji. Jest tam 5 rodzajów efektorów (w programie SAN - red.), którymi mają być zestrzeliwane drony: 3 lufy, jeden rodzaj dronów przechwytujących i bardzo proste rakiety, które mają zestrzeliwać te drony. Dzisiaj na Ukrainie tylko poniżej 10 proc. dronów zestrzeliwanych jest przez lufy, a my 3/5 efektorów będziemy mieli właśnie jako lufy. W związku z tym wydajemy pieniądze nieefektywnie. Czy ten sprzęt się przyda? Oczywiście, że się przyda, tyle że wydamy mnóstwo pieniędzy na coś, co nie będzie w pełni efektywne i można by za te pieniądze przyjąć dużo lepsze rozwiązania - powiedział Dworczyk.

