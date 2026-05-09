Jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że weźmiemy żołnierzy USA z Niemiec do Polski - mówił wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jeszcze w maju do Polski ma przyjechać nowy premier Węgier Peter Magyar - powiedział wiceminister.

Żołnierze USA z Niemiec do Polski?

Prezydent USA Donald Trump w piątek powiedział, że może przesunąć do Polski wycofywane z Niemiec siły amerykańskie .

Czy ich weźmiemy - pytał swojego Gościa Krzysztof Ziemiec. Jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. Wicepremier Kosiniak-Kamysz już wielokrotnie mówił o tym, że taka możliwość jest. Zależy nam na tym, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO - mówił Ignacy Niemczycki.

Nie będziemy zabiegać o to, żeby osłabiać obecność amerykańską w Niemczech. To nie jest w naszym interesie - mówił wiceszef MSZ, odnosząc się do słów Donalda Tuska o tym, że nie będziemy podbierać innym żołnierzy. Natomiast jeżeli taką decyzję podejmą Amerykanie, to oczywiście jesteśmy gotowi i mamy do tego polityczne chęci i infrastrukturalne zdolności, żeby tych amerykańskich żołnierzy w Polsce przyjąć - dodał.

Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich - podkreślił.

Ignacy Niemczycki o nowym szefie BBN: Nie znam

Bartosz Grodecki został powołany przez prezydenta na nowego szefa BBN w miejsce Sławomira Cenckiewicza . Muszę powiedzieć, że nie znam tej osoby - stwierdził gość RMF FM.

Natomiast cieszy mnie powołanie, wydaje się, osoby z takim fachowym, urzędniczym doświadczeniem. Jest to ewidentnie osoba, która zna sposób działania administracji. Ten pan nie zajmował się przesadnie dużo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ale zajmował się sprawami zagranicznymi - mówił Niemczycki.

Niemczycki: Peter Magyar w maju przyjedzie do Polski

Wiceszef MSZ poinformował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem, że jeszcze w maju do Polski przyjedzie nowy premier Węgier Peter Magyar.

Mówimy o pierwszej oficjalnej wizycie. Wiem, że plany są takie, żeby to się wydarzyło w maju. Nie chcę podawać konkretnej daty - mówił Niemczycki.

Oczekujemy możliwości lojalnej współpracy. To nie chodzi o to, że z Węgrami teraz będziemy mieli zawsze takie same interesy i na wszystko będziemy patrzeć podobnie. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli lojalnego partnera, a nie partnera, który po rozmowie z nami te informacje przedstawione przez nas wynosi, jak donosiły media, do Moskwy - podkreślił polityk Polski 2050.