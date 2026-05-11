Nietypowy ciąg dalszy historii 15-latka z Holandii. W sobotę podlaska policja informowała, że chłopiec - poszukiwany w swoim kraju jako zaginiony - został odnaleziony w pobliżu Białegostoku. W niedzielę okazało się, że nastolatek znów uciekł - z samochodu, którym został odebrany z placówki opiekuńczej. Następnie sam do tej placówki wrócił.

W niedzielę chłopiec uciekł z samochodu podczas transportu z placówki - zdarzenie miało miejsce w okolicach ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku.

W sobotę podlaska policja poinformowała o odnalezieniu 15-letniego obywatela Holandii, poszukiwanego w swoim kraju jako osoba zaginiona. Chłopiec został zauważony przez mieszkańca w Sobolewie. Spał przykryty kocem na przystanku autobusowym. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, początkowo podejrzewali, że mają do czynienia z osobą nietrzeźwą.

Stan zdrowia nastolatka był dobry - potwierdzili to wezwani ratownicy medyczni. Chłopiec nie wymagał hospitalizacji. Został przewieziony do białostockiej placówki opiekuńczej, gdzie miał oczekiwać na przyjazd rodziców z Holandii.

Niespodziewana ucieczka i powrót

W niedzielę rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa przekazał, że doszło do niecodziennego zdarzenia. Po odebraniu chłopca z placówki opiekuńczej, nastolatek uciekł z samochodu na terenie Białegostoku, w okolicach ulicy Ciołkowskiego, gdzie znajdują się tereny leśne i parkowe.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania, brała też w nich udział policjantka z psem tropiącym. Jak się okazało, nastolatek wrócił do placówki opiekuńczej, gdzie przebywał wcześniej - powiedział Krupa.

Na razie nie wiadomo, jakie były motywy zachowania chłopca. Policja nie zna powodów ucieczki i powrotu nastolatka do placówki.