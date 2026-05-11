Amerykańskie Siły Powietrzne znacząco zwiększyły w ostatnich miesiącach liczbę lotów zwiadowczych w rejonie Kuby - poinformowała CNN. Szczegółowe powody operacji nie zostały ujawnione.

Coraz więcej lotów zwiadowczych USA wokół Kuby / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Amerykańskie siły powietrzne znacząco zwiększyły liczbę lotów zwiadowczych w rejonie Kuby w ostatnich miesiącach - poinformowała CNN.

Rozpoznawcze loty prowadzone były głównie w rejonie Hawany oraz Santiago de Cuba.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Z obliczeń stacji, dokonanych m.in. przy użyciu publicznie dostępnych danych z platform do śledzenia lotów, takich jak Flight Radar 24, wynika, że od 4 lutego w rejonie Kuby pojawiło się co najmniej 25 maszyn powietrznych wojsk USA.

Loty rozpoznawcze odbyły się głównie w pobliżu stolicy kraju Hawany oraz miasta Santiago de Cuba.

Większość obserwacji, jak wynika z szacunków stacji, została przeprowadzona przez samoloty P-8A Poseidon przeznaczone do rozpoznania morskiego, a także samoloty RC-135V Rivet Joint przystosowane do rozpoznania elektronicznego.

Dodatkowo, jak wynika z analiz, amerykańskie siły wysłały tam też drony MQ-4C Triton.

Przed lutym br. tego typu publicznie widoczne operacje były niezwykle rzadkie w tym rejonie - zauważyła CNN.

W ostatnich tygodniach prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie zasugerował, że amerykańskie wojska mogłyby uderzyć na Kubę, aby obalić tamtejszy reżim.

W czwartek po spotkaniu z Trumpem prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva stwierdził, że otrzymał zapewnienie od swego rozmówcy, że USA nie zamierzają atakować Kuby.