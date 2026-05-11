Bałtycki Terminal Zbożowy od dłuższego czasu pozostaje wyłączony z eksploatacji. Ostatnie przeładunki miały miejsce w czerwcu 2025 roku, jeszcze w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy z poprzednim operatorem – spółką MONDRY. Obecnie jeden z czterech terminali przeładowujący zboże w gdyńskim porcie czeka na zawarcie nowej, długoterminowej umowy dzierżawy. Jak wyjaśnia RMF FM rzeczniczka prasowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia Kalina Gierblińska, faktyczne uruchomienie terminala jest uzależnione od zakończenia postępowania przed Komisją Europejską dotyczącego zgody na koncentrację kapitału.

Zabudowane nieruchomości Bałtyckiego Terminala Zbożowego oczekują na zawarcie nowej umowy dzierżawy w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Jego faktyczne uruchomienie w formie dzierżawy jest uzależnione od zakończenia postępowania dotyczącego koncentracji (antymonopolowego) przed Komisją Europejską - podkreśla Kalina Gierblińska.

W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o koncentrację kapitału w sensie finansowym, lecz o nabycie praw wynikających z przyszłej umowy dzierżawy, polegającej na długoterminowej kontroli operacyjnej nad terminalem przez przyszłego dzierżawcę - konsorcjum SBT/Tapini/ Ribera.

Zgodnie z przepisami prawa ochrony konkurencji, każda taka koncentracja, która może mieć wpływ na rynek unijny, wymaga zgody Komisji Europejskiej. Celem jest ocena, czy planowane przejęcie nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji, zwłaszcza na rynku przeładunku, składowania i obsługi ładunków agro/zbożowych.

Jak informuje Kalina Gierblińska, wniosek o wyrażenie zgody na koncentrację został złożony w październiku 2025 roku, a za zgłoszenie odpowiadają uczestnicy koncentracji, czyli przyszły dzierżawca oraz podmioty z jego grup kapitałowych. Port Gdynia, jak mówi rzeczniczka, nie jest organem zgłaszającym koncentrację do Komisji Europejskiej.

Konsorcjum, które ma przejąć długoterminową dzierżawę terminala, tworzą trzy podmioty: Szczecin Bulk Terminal sp. z o.o., Tapini oraz Ribera.

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli portu, Komisja Europejska już zwracała się do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. o dodatkowe informacje związane z prowadzoną analizą koncentracji.

Komisja Europejska zwracała się do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. o informacje związane z prowadzoną analizą koncentracji. Odbyło się również spotkanie online z udziałem przedstawicieli ZMPG, podczas którego udzieliliśmy informacji w zakresie pytań skierowanych przez Komisję - informuje Kalina Gierblińska. Port podkreśla, że nie ma wpływu na tempo prac Komisji i nie zna przewidywanego terminu zakończenia postępowania.

Przerwa w działalności terminala

Obecna sytuacja terminala zbożowego to efekt procesu zmiany operatora. Poprzednia umowa dzierżawy obowiązywała przez 18 lat, do 30 czerwca 2022 roku. Po jej zakończeniu Port Gdynia rozpoczął procedurę wyłonienia nowego dzierżawcy w postępowaniu przetargowym. Pierwszy przetarg został rozstrzygnięty w 2023 roku, jednak nie uzyskano zgody ministra na wydzierżawienie terminala, co skutkowało unieważnieniem postępowania. Kolejny przetarg ogłoszono w maju 2024 roku, a rozstrzygnięto w listopadzie tego samego roku. W obu przypadkach najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum SBT/Tapini/Ribera.

Port Gdynia zapewnia, że obecna sytuacja nie generuje strat. Przeładunki zbóż zostały przejęte przez pozostałe terminale, a wolumeny w tej kategorii rosną.

Przeładowujemy zboże i port na tym zarabia, i to coraz więcej, ponieważ przeładunki zbóż w Porcie Gdynia rosną. Nie możemy mówić o stratach przed zawarciem umowy dzierżawy i faktycznym rozpoczęciem działalności terminalu. Celem portu jest generowanie przychodu z aktywów i w tym właśnie celu został wyłoniony nowy operator BTZ i ustalone zasady umowy dzierżawy gwarantujące jej rentowność dla Portu - podkreśla rzeczniczka portu.

W pierwszym kwartale 2026 roku Port Gdynia przeładował 1,244 mln ton zbóż, co stanowi wzrost o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Terminal zbożowy odpowiadał dotąd za około 11 proc. struktury przeładunkowej portu w segmencie zbóż, jednak obecnie operacje przeładunku prowadzone są na trzech innych terminalach bez zakłóceń.

Kiedy terminal może wrócić do pełnej operacyjności?

Port deklaruje pełną gotowość do uruchomienia terminala zbożowego.

Ze strony portu, uruchomienie terminala jest możliwe w każdym momencie. Nastąpi to, jak tylko zakończy się postępowanie przed Komisją Europejską dotyczące zgody na koncentrację kapitału. Ten proces nie jest zależny od portu ani od konsorcjum, a KE nie ma zobowiązań formalnych, jeśli chodzi o terminy. Ostatni krok to zgoda z Brukseli - wyjaśnia Kalina Gierblińska.

Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej możliwe będzie podpisanie umowy dzierżawy i rozpoczęcie działalności przez nowego operatora. Port jest do tego przygotowany zarówno od strony formalnej, jak i operacyjnej.