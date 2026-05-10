W siódmej minucie doliczonego czasu gry przerwane zostały piłkarskie derby Pragi. Na murawę wtargnęli z przedwczesną euforią fani Slavii, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty - podała agencja CTK. Prowadząca w meczu Slavia mogła zapewnić sobie tytuł.

Fani Slavii Praga / Vit Simanek / PAP/CTK

Prezes Slavii Jaroslav Tvrdik nazwał sytuację najgorszą w historii swojego zarządzania klubem i podkreślił winę klubu.

Zawodnicy obu drużyn natychmiast udali się do szatni, a goście opuścili następnie stadion autobusem.

Atak na bramkarza Sparty

Policja wszczęła śledztwo w sprawie burd wywołanych przez sympatyków Slavii. W przypadku udowodnienia winy, zarzut ten grozi karą do dwóch lat więzienia. Organy ścigania są świadome ataku na bramkarza Jakuba Surovcika. Muszą jednak dokładnie przeanalizować nagrania z monitoringu.

Rzecznik policji Richard Hrdina oświadczył, że sprawdzane są także wydarzenia związane z szeroko zakrojonym użyciem pirotechniki na stadionie Eden. W momencie przerwania meczu, do zakończenia pozostało zaledwie kilka minut, a Slavia prowadziła 3:2.

Setki kibiców wtargnęło na murawę przed końcem spotkania. Było to poważne naruszenie porządku publicznego - powiedział rzecznik, który zaznaczył, że bardzo możliwe, iż oprócz bramkarza zaatakowano więcej graczy gości. Pojawiły się również informacje o ataku na Matyasa Vojtę.