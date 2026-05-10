TV Republika poinformowała, że Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Sprawę komentują politycy. "Jak przystało na członków grup przestępczych, chowają się jak szczury w różnych częściach świata" - napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Brejza, europoseł KO. "Proszę nie być miękiszonem" - zaapelował do Ziobry minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Zbigniew Ziobro / Radek Pietruszka / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, został zauważony na lotnisku Newark w New Jersey. Polityk jest poszukiwany w związku z poważnymi zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Razem z nim za oceanem prawdopodobnie jest też Marcin Romanowski.



"Wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednocznych" - skomentował informacje TV Republika w rozmowie z RMF FM Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei Krzysztof Brejza z KO nazwał Ziobrę i Romanowskiego "skompromitowanymi tchórzami, nie mają w sobie na tyle odwagi, by stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak przystało na członków grup przestępczych, chowają się jak szczury w różnych częściach świata".