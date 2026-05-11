Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 14 osób podejrzanych o udział w nielegalnym procederze pozbywania się odpadów komunalnych na terenie Nidzicy w województwie warmińsko-mazurskim. W akcji, przeprowadzonej na polecenie łódzkiego wydziału Prokuratury Krajowej, wzięło udział kilkudziesięciu policjantów. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, przestępczy proceder odbywał się na jednej z działek w Nidzicy (Warmińsko-Mazurskie), która wcześniej funkcjonowała jako legalne składowisko odpadów obojętnych, takich jak piasek, kamienie czy odpady budowlane.

Zamiast tego na teren trafiały odpady komunalne, które następnie były zakopywane. Całość procederu była maskowana fałszywą dokumentacją, co miało ukryć prawdziwy charakter działalności.

Kilkadziesiąt firm zamieszanych w proceder

Według ustaleń śledczych, w nielegalnym procederze brało udział kilkadziesiąt firm. Były to zarówno podmioty przekazujące odpady, jak i zajmujące się ich transportem.

Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za różne etapy działalności: od szefostwa grupy, przez osoby zajmujące się transportem i zakopywaniem odpadów, aż po tych, którzy fałszowali dokumentację.



Zatrzymania na gorącym uczynku

Podczas policyjnej akcji na składowisku w Nidzicy funkcjonariusze zatrzymali osoby, które w momencie interwencji dokonywały zrzutu śmieci.

Poza nimi w ręce funkcjonariuszy wpadło szefostwo grupy, osoby odpowiedzialne za transport, zakopywanie odpadów, a także fałszowanie dokumentacji. W sumie zatrzymano 14 osób - dwie z nich trafiły do aresztu.

