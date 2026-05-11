Od poniedziałku mieszkańców Warszawy czekają poważne utrudnienia komunikacyjne. Tramwaje nie będą kursowały ulicą Grochowską od Ronda Wiatraczna do pętli Gocławek. Powodem są prace torowe, które potrwają cały tydzień.

Utrudnienia na Grochowskiej - tramwaje znikają z trasy

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o planowanych pracach torowych na pętli Gocławek oraz na odcinku ulicy Grochowskiej.

Od poniedziałku do niedzieli tramwaje nie będą kursowały Grochowską na odcinku od Ronda Wiatraczna do pętli Gocławek.

Zmiany obejmą linie tramwajowe 3, 6 i 9, które będą kończyć trasę na Rondzie Wiatraczna. Tramwaje linii 22 pojadą natomiast tylko między pętlą Banacha a Aleją Zieleniecką.

Zmiany w komunikacji miejskiej - autobusy przejmują pasażerów

W związku z remontem pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowego przystanku na Grochowskiej, przed skrzyżowaniem z ulicą Czapelską, w kierunku Ronda Wiatraczna.

Zatrzymają się tam autobusy linii 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722 i 730 oraz nocne N03 i N24 (na żądanie).

Dodatkowo, autobusy linii 521 będą zatrzymywać się na przystankach Kwatery Głównej i Wspólna Droga w obu kierunkach. Prace obejmą wymianę czterech zwrotnic na pętli Gocławek oraz odcinka torów na Grochowskiej.

„Oprócz tego – w ramach prac utrzymaniowych – przewidziano wymianę 80 m szyn na przystanku Kwatery Głównej oraz usunięcie nierówności torowiska pomiędzy Rondem Wiatraczna a pętlą Gocławek (łącznie ok. 500 metrów toru pojedynczego)” - przekazał ZTM Po zakończeniu remontu tramwaje wrócą na swoje stałe trasy.