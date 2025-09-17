Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie dr Michał Piekarski, ekspert od spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapytamy go m.in. o to, czy Polska posiada system antydronowy.

Dr Michał Piekarski / Tomasz Gzell / PAP

Dr. Michała Piekarskiego zapytamy również o działanie systemu alertowego. Czy istnieje w NATO sprawdzony system zabezpieczający przed atakiem dronów? Jak należy chronić pograniczne polsko-białoruskie?

Z ekspertem od spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego porozmawiamy także o programie Orka, zakładającego pozyskanie nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej. Czego możemy się spodziewać?

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00

