Czy odroczenie podpisania umowy z krajami Mercosur do 12 stycznia to unik przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen? Chce w ten sposób wygasić protesty rolników w Brukseli i uspokoić nastroje w krajach sprzeciwiających się? Czy Włochy dołączą do państw blokujących? Jakie osłony dla polskich rolników należy wprowadzić i czy uda się je przeforsować do 12 stycznia? Z Markiem Sawickim, posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego, gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, porozmawiamy też o wizycie Wołodymyra Zelenskiego w Warszawie. Czy ukraiński prezydent dotrzyma zobowiązań ws. ekshumacji na Wołyniu? Zapraszamy

Marek Sawicki / Mikołaj Poruszek / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Piotr Salak zapyta Marka Sawickiego również o napięcia na linii rząd - prezydent i kolejne weta Karola Nawrockiego, a szczególnie to dotyczące tzw. ustawy cukrowej. Czy rzeczywiście prezydent zrobił kolejny, po ustawie łańcuchowej, gest w stronę polskiej wsi?

Porozmawiamy również o projektach, jakie ma przygotowane PSL, w tym o projekcie kwoty wolnej od podatku, powiązania wypłaty 800 plus z aktywnością zawodową, rodzinnym PIT i nieopodatkowaniu emerytur. Czy partia będzie czekać na decyzję rządu, czy może złoży je jako projekty klubowe?

Marszałka seniora poprosimy też w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 o porównanie w prowadzeniu prac Sejmu. Czy styl Włodzimierza Czarzastego znacząco różni się od tego, jaki prezentował Szymon Hołownia?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>