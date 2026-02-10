Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w Predazzo. Dzięki niemu Polska ma pierwszy medal w igrzyskach olimpijskich 2026 we Włoszech. "Mamy fantastycznego skoczka na dekady" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Apoloniusz Tajner, były trener polskich skoczków.

/ Grzegorz Momot / PAP

Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo. Zwyciężył Niemiec Philipp Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden. To pierwsze podium Biało-Czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Kacper Tomasiak ma siłę psychiczną, on ma 19 lat, nie mógł tego wypracować, trzeba mieć taką osobowość - powiedział Apoloniusz Tajner we wtorkowej Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Były prezes PZN dodał, że nasz skoczek trafił z formą i osiągnął swój poziom w odpowiednim momencie. Trzeba być w świetnej dyspozycji dnia - dodał.

Tajner zaznaczył, że Tomasiak współpracuje z psychologiem. On ma w sobie odporność psychiczną, ale później trzeba też nad nią pracować - zaznaczył były trener skoczków. To trzeba mieć w tej swojej osobowości zawarte, taką odporność i dopiero dalej budować w sposób metodyczny, pracując z psychologiem. Myślę, że to będzie postępowało - dodał.

W 2011 r. Adam Małysz kończy karierę i już był Stoch. Chociaż mówiono mi w ciągu tego ostatniego roku, że taki jak Małysz to się za sto lat pojawi, a tu już się pojawił Stoch. Rok 2026 Kamil Stoch kończy karierę i już jest ktoś, kto zdobywając srebrny medal rozpoczyna kolejną dekadę. Mamy na tę kolejną dekadę kapitalnego skoczka - zaznaczył Tajner.

Duża skocznia

Już myślałem, że mogę zmagania skoczków oglądać na chłodno, ale wczoraj puls mi wzrósł. Cieszę się, że mam jeszcze w sobie te emocje - zaznaczył Tajner. Chłodno oceniałem sytuację, to był wyczyn z kategorii niespodzianka - dodał.

Duża skocznia to trochę inne skakanie, ale znamy skocznie w Predazzo. Wiemy, jak tam jest wieczorami, jak zapada zmrok, to zimne powietrze tam spływa w dół. W związku z tym są tylne ruchy powietrza. To preferuje zawodników ze świeżym, silnym, mocnym odbiciem na progu skoczni. Nie ma tych przednich podmuchów, które czasami wypaczają konkursy. Ktoś tam zaleci, skoczy i już jest nie do prześcignięcia, więc może być podobnie, a zawodnik, który ma w tej chwili srebrny medal, jest w wysokiej formie. Kacper Tomasiak będzie się również na dużej skoczni liczył - podkreślił Tajner, były trener polskich skoczków i były prezes PZN.

Kacper Tomasiak

Tomasiak jest najmłodszym polskim skoczkiem narciarskim, który stanął na podium zawodów tej rangi. 19-latek z Bielska-Białej w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata. Młody Polak jest zawodnikiem klubu LKS Klimczok Bystra. Skoki narciarskie uprawiają również jego bracia.

Tomasiak w lipcu 2019 roku w Ruhpolding indywidualnie zdobył złoty medal i brązowy w drużynie na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci. Trzy lat później zadebiutował w zawodach rangi FIS Cup. W 2023 roku wywalczył srebro w drużynowym konkursie podczas mistrzostw świata juniorów w Whistler. Zadebiutował też w Pucharze Kontynentalnym.

Przełom w jego karierze nastąpił w 2025 roku. Wygrał klasyfikację generalną Letniego Pucharu Kontynentalnego. Dlatego trener kadry A Maciej Maciusiak powołał go na kończące sezon zawody Letniej Grand Prix. W debiucie w Klingenthal zajął ósme miejsce.

Tomasiak w sezonie 2025/26 jest najmłodszym i najlepszym zawodnikiem w reprezentacji Polski. W zawodach Pucharu Świata czterokrotnie uplasował się w czołowej dziesiątce. Zajął piąte miejsce w Wiśle i Engelbergu, a przed igrzyskami olimpijskimi był 14. w klasyfikacji generalnej.

19-latek jest piątym polskim skoczkiem narciarskim, który indywidualnie zdobył medal olimpijski. Dokonał tego trzy tygodnie po swoich 19. urodzinach. W 1972 roku w Sapporo złoto wywalczył Wojciech Fortuna. Adam Małysz w latach 2002-2010 sięgnął po cztery krążki: trzy srebrne i brązowy. Kamil Stoch zwyciężył dwukrotnie w Soczi (2014), a cztery lata później triumfował na dużej skoczni w Pjongczangu. W 2022 roku brąz na normalnym obiekcie w Zhangjiakou zdobył Dawid Kubacki.