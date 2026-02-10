To pierwszy znaczący przełom w sprawie, która od ponad tygodnia elektryzuje opinię publiczną w całych Stanach Zjednoczonych. Policja nadal nie zidentyfikowała żadnych podejrzanych ani pojazdów powiązanych ze zdarzeniem.

"Wierzymy, że nasza mama wciąż żyje"

Savannah Guthrie w emocjonalnym wystąpieniu w mediach społecznościowych zaapelowała o pomoc: Wierzymy, że nasza mama wciąż żyje. Potrzebujemy waszej pomocy - powiedziała w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Instagram Rolka

Dzień później ponowiła apel, publikując zdjęcia z monitoringu z hasłem: "Wierzymy, że ona żyje. Przyprowadźcie ją do domu".

Śledczy ustalili, że dzwonek z kamerą został odłączony o 01:47 w nocy, a o 02:12 system odnotował ruch przed domem. O 02:28 aplikacja rozrusznika serca, który miała wszczepiony kobieta, straciła połączenie z telefonem. Na werandzie domu znaleziono krew należącą do zaginionej.

FBI oferuje nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów za informacje mogące pomóc w odnalezieniu kobiety. Władze poważnie traktują również wiadomość z żądaniem okupu, wysłaną do amerykańskich mediów. Termin zapłaty — w kryptowalucie Bitcoin — miał już raz minąć 5 lutego. Rodzina wcześniej deklarowała gotowość zapłacenia okupu w zamian za bezpieczny powrót Nancy Guthrie.

Śledztwo trwa. FBI apeluje do wszystkich osób, które mogą rozpoznać zamaskowaną postać z nagrań, o pilny kontakt ze służbami.