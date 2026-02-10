FBI opublikowało zdjęcia i nagrania przedstawiające zamaskowaną osobę, która może mieć związek z zaginięciem 84-letniej Nancy Guthrie, matki znanej amerykańskiej prezenterki telewizyjnej Savannah Guthrie. Kobieta zniknęła w nocy 31 stycznia ze swojego domu w Tucson w Arizonie. Śledczy podejrzewają, że została uprowadzona.
Najnowsze ustalenia opisał portal BBC.
Jak poinformował dyrektor FBI Kash Patel, nowe materiały pochodzą z monitoringu posesji i wcześniej były niedostępne. Udało się je jednak odzyskać dzięki szczątkowym danym przechowywanym w zapleczu technicznym systemu monitoringu.
Na nagraniach widać osobę, która podchodzi do drzwi wejściowych, sprawdza kamerę, a następnie zasłania obiektyw roślinami, próbując uniemożliwić rejestrację obrazu. Według FBI była ona uzbrojona.