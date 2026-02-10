​FBI opublikowało zdjęcia i nagrania przedstawiające zamaskowaną osobę, która może mieć związek z zaginięciem 84-letniej Nancy Guthrie, matki znanej amerykańskiej prezenterki telewizyjnej Savannah Guthrie. Kobieta zniknęła w nocy 31 stycznia ze swojego domu w Tucson w Arizonie. Śledczy podejrzewają, że została uprowadzona.

Najnowsze ustalenia opisał portal BBC.

Jak poinformował dyrektor FBI Kash Patel, nowe materiały pochodzą z monitoringu posesji i wcześniej były niedostępne. Udało się je jednak odzyskać dzięki szczątkowym danym przechowywanym w zapleczu technicznym systemu monitoringu.

Na nagraniach widać osobę, która podchodzi do drzwi wejściowych, sprawdza kamerę, a następnie zasłania obiektyw roślinami, próbując uniemożliwić rejestrację obrazu. Według FBI była ona uzbrojona.

To pierwszy znaczący przełom w sprawie, która od ponad tygodnia elektryzuje opinię publiczną w całych Stanach Zjednoczonych. Policja nadal nie zidentyfikowała żadnych podejrzanych ani pojazdów powiązanych ze zdarzeniem.

"Wierzymy, że nasza mama wciąż żyje"

Savannah Guthrie w emocjonalnym wystąpieniu w mediach społecznościowych zaapelowała o pomoc: Wierzymy, że nasza mama wciąż żyje. Potrzebujemy waszej pomocy - powiedziała w nagraniu opublikowanym na Instagramie. 

Dzień później ponowiła apel, publikując zdjęcia z monitoringu z hasłem: "Wierzymy, że ona żyje. Przyprowadźcie ją do domu".

Śledczy ustalili, że dzwonek z kamerą został odłączony o 01:47 w nocy, a o 02:12 system odnotował ruch przed domem. O 02:28 aplikacja rozrusznika serca, który miała wszczepiony kobieta, straciła połączenie z telefonem. Na werandzie domu znaleziono krew należącą do zaginionej.

FBI oferuje nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów za informacje mogące pomóc w odnalezieniu kobiety. Władze poważnie traktują również wiadomość z żądaniem okupu, wysłaną do amerykańskich mediów. Termin zapłaty — w kryptowalucie Bitcoin — miał już raz minąć 5 lutego. Rodzina wcześniej deklarowała gotowość zapłacenia okupu w zamian za bezpieczny powrót Nancy Guthrie.

Śledztwo trwa. FBI apeluje do wszystkich osób, które mogą rozpoznać zamaskowaną postać z nagrań, o pilny kontakt ze służbami.

