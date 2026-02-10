Makabryczne odkrycie w Pacanowie (woj. świętokrzyskie). W rowie melioracyjnym znaleziono ludzkie szczątki.

Makabryczne odkrycie w Pacanowie. Znaleziono ludzkie szczątki (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O odkryciu poinformował RMF FM aspirant sztabowy Tomasz Piwowarski z biura prasowego policji w Busku-Zdroju.

W okolicy starej piekarni ujawniono ludzkie zwłoki. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Będziemy ustalać tożsamość odnalezionej osoby oraz to, jak doszło do jej śmierci - przekazał funkcjonariusz.

Jak pisze portal Echo Dnia, zwłoki odnaleziono we wtorek przed godz. 17:00.

Według informacji portalu policjanci nie byli w stanie określić od razu płci odnalezionej osoby.