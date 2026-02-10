Czy Kacper Tomasiak ma szanse na drugi medal igrzysk olimpijskich? Jaka jest dziś prawdziwa siła polskich skoków narciarskich? Co dalej z trenerem kadry? Dlaczego polskie narciarstwo kończy się na skokach narciarskich? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Adama Małysza, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy!

Adam Małysz, prezes PZN / Józef Polewka / RMF24

Srebrny medal Kacpra Tomasiaka na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie to największy sukces polskich skoków narciarskich od lat, ale też krążek zdobyty w bardzo trudnym momencie dla całej kadry. Jaka jest dziś rzeczywista siła polskich skoków narciarskich i co ten sukces mówi o systemie szkolenia młodych zawodników? Co dalej z trenerem kadry skoczków Maciejem Maciusiakiem? Dlaczego polskie narciarstwo kończy się na skokach narciarskich?

