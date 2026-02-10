We wtorek po południu na warszawskich Bielanach doszło do zderzenia dwóch tramwajów, wskutek czego jeden skład się wykoleił. Stołeczna policja przekazała, że wskutek wypadku do szpitala trafiło 10 osób, w tym dwóch motorniczych.

Do zdarzenia doszło we wtorek na skrzyżowaniu ulicy Conrada i alei Reymonta w Warszawie. Reporterka RMF FM Magdalena Grajnert ustaliła, że jeden skład tramwajowy najechał na drugi. W efekcie jeden skład się wykoleił. 

Wiadomo też, że w zderzeniu tramwajów ucierpiało dwóch motorniczych, którzy zostali przewiezieni do szpitala. 

Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, cytowany przez TVN24, poinformował, że w zderzeniu tramwajów w sumie ucierpiało 10 osób. Trafili do szpitala na profilaktyczne badania z ogólnymi potłuczeniami - stwierdził. 

Z kolei lokalny portal Miejski Reporter poinformował, że do wypadku doszło o godz. 16:30. Zderzyły się wówczas tramwaje linii 26 i 28. Trzy linie tramwajowe skierowano na objazdy. Okoliczności zajścia będą wyjaśniane przez służby. 