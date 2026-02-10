We wtorek po południu na warszawskich Bielanach doszło do zderzenia dwóch tramwajów, wskutek czego jeden skład się wykoleił. Stołeczna policja przekazała, że wskutek wypadku do szpitala trafiło 10 osób, w tym dwóch motorniczych.
Do zdarzenia doszło we wtorek na skrzyżowaniu ulicy Conrada i alei Reymonta w Warszawie. Reporterka RMF FM Magdalena Grajnert ustaliła, że jeden skład tramwajowy najechał na drugi. W efekcie jeden skład się wykoleił.