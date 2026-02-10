Wiadomo też, że w zderzeniu tramwajów ucierpiało dwóch motorniczych, którzy zostali przewiezieni do szpitala.

Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, cytowany przez TVN24, poinformował, że w zderzeniu tramwajów w sumie ucierpiało 10 osób. Trafili do szpitala na profilaktyczne badania z ogólnymi potłuczeniami - stwierdził.

Z kolei lokalny portal Miejski Reporter poinformował, że do wypadku doszło o godz. 16:30. Zderzyły się wówczas tramwaje linii 26 i 28. Trzy linie tramwajowe skierowano na objazdy. Okoliczności zajścia będą wyjaśniane przez służby.



