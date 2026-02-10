Czy Polska 2050 wstawi się za marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Czy również będzie chciała odpowiedzi na pytania, których przewodniczący Lewicy domaga się od prezydenta? Czy dla Polski 2050 informacje przekazane przez Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika koordynatora służb specjalnych, kończą dyskusję na temat prześwietlania marszałka Sejmu przez służby? M.in. o tym porozmawiamy z Pawłem Ślizem, przewodniczącym klubu parlamentarnego Polski 2050, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Pawła Śliza zapytamy też o jego przyszłość w Polsce 2050, a także o przyszłość partii w ogóle. Czy nowej przewodniczącej ugrupowania, Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, nie uda się scalić frakcji? Nie będzie nowego otwarcia, mimo nowego kierownictwa?

Przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zapytamy również o ustawę praworządnościową, Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobro i obsadzanie wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Czy koalicji rządzącej uda się wyjść z prawnego impasu?

