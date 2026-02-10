W górskim domu w pobliżu wsi Kładnica, nieopodal Sofii, znajduje się baza objętej międzynarodowymi sankcjami rosyjskiej Grupy Wagnera - alarmuje bułgarskie stowarzyszenie obywatelskie Bojowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (BOEC). Georgi Georgiew, lider BOEC, o sprawie poinformował ministerstwo spraw wewnętrznych Bułgarii.
Według bułgarskiej agencji Novinte, Georgi Georgiew, lider Bojowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego poinformował ministerstwo spraw wewnętrznych, że w górskim domku w masywie Witosza, kilkanaście kilometrów na zachód od Sofii, przebywają uzbrojone osoby noszące mundury i insygnia, wskazujące na przynależność do formacji rosyjskich najemników - prywatnej firmy wojskowej zwanej Grupą Wagnera.
Na zdjęciach zaprezentowanych przez bułgarską agencję widać zwisającą z drewnianego tarasu sporych rozmiarów flagę rosyjską i kilka terenowych pojazdów.