"Marszałek Włodzimierz Czarzasty nie powinien pełnić funkcji publicznych" - powiedział Paweł Jabłoński w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Były wiceminister spraw zagranicznych odniósł się w ten sposób do zarzutów wobec Czarzastego o kontakty z obywatelką Rosji.

Narasta konflikt pomiędzy Pałacem Prezydenckim a marszałkiem Sejmu. Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego oczekuje wyjaśnień dotyczących kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z obywatelką Rosji. Sprawa nabrała rozgłosu po publikacjach medialnych, w których podnoszono wątpliwości co do charakteru tych relacji.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Związki Czarzastego z Moskwą? "Nie powinien pełnić funkcji publicznych"

Chcemy opierać się na faktach, na to zasługują wszyscy. Jeśli informacje ujawnione przez media to prawda, to Czarzasty utrzymuje kontakty z kilkoma Rosjanami - powiedział gość Piotra Salaka. Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego powinien wszystko wyjaśnić - dodał.

Jabłoński odniósł się też do sporu z ambasadorem USA w Polsce. Włodzimierz Czarzasty poinformował, że nie poprze wniosku o przyznanie Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Inicjatywa wyszła od przewodniczącego Izby Reprezentantów USA Mike’a Johnsona oraz przewodniczącego izraelskiego Knesetu Amira Ochanny, a do polskiego Sejmu wpłynęła oficjalna korespondencja w tej sprawie. Na oświadczenie zareagował Tom Rose zrywając kontakty z marszałkiem Sejmu.

Czarzasty zrobił głupotę, ale żaden ambasador nie powinien się mieszać w sprawy państwa przyjmującego - podkreślił Jabłoński.