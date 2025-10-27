Po wielu miesiącach prac rząd we wtorek ma zająć się nowelizacją ustawy górniczej. Czy dla kopalń ze Śląska oznacza to "być albo nie być"? Jakie instrumenty dzięki nowemu prawu dostaną górnicze spółki? Czy niezbędne jest ograniczenie zatrudnienia w górnictwie? Gościem w Rozmowie o 7:00 będzie Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Zapytamy także, czy państwo będzie w nieskończoność pomagać kopalniom i ile dopłacamy do górnictwa? Jak ocenia działania rządu w sprawie Jastrzębskiej Spółki Węglowej i czy spółka ma przyszłość?

Porozmawiamy także o energetycznej transformacji. Czy to jedyna droga? Czy zielona transformacja na Śląsku jest możliwa?

