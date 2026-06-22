Poniedziałkowe, gwałtowne opady deszczu spowodowały poważne utrudnienia w Stalowej Woli. Zalane zostały ulice, piwnice, a także serwerownia Huty Stalowa Wola i pomieszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strażacy interweniowali ponad 40 razy.

Intensywne opady sparaliżowały Stalową Wolę. Zalane ulice, serwerownia Huty i pomieszczenia ZUS / Shutterstock

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Jak poinformował mł. bryg. Krystian Bąk, oficer prasowy stalowowolskich strażaków, po intensywnych opadach deszczu służby ratunkowe były wzywane do ponad 40 zdarzeń. Najczęściej dotyczyły one wypompowywania wody z zalanych piwnic, posesji i ulic. Najtrudniejsza sytuacja panowała na ulicach KEN, Okulickiego oraz na skrzyżowaniu Okulickiego z Przemysłową.

Szczególnie niebezpiecznie było w tunelu na jednej z zalanych ulic, gdzie samochód został całkowicie przykryty wodą. Osoba lub osoby jadące tym pojazdem prawdopodobnie opuściły go przed przyjazdem strażaków, bo w środku nikogo nie było - relacjonował mł. bryg. Bąk.

Woda deszczowa wdarła się także do podziemnych pomieszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Huty Stalowa Wola, gdzie znajdują się serwerownia i pomieszczenia techniczne.

Strażacy cały czas pracują nad usuwaniem skutków ulewy. Część ulic jest już przejezdna, na innych wciąż trwa wypompowywanie wody.

Sytuacja się stabilizuje i wszystko idzie ku dobremu, choć wciąż otrzymujemy pojedyncze zgłoszenia - podsumował mł. bryg. Krystian Bąk.