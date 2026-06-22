"Prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę" - oświadczył w poniedziałek prezydencki minister Marcin Przydacz.

Karol Nawrocki / Marian Zubrzycki / PAP

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W poniedziałek podczas briefingu prasowego szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP był pytany o ewentualny udział Karola Nawrockiego w wydarzeniu Ukraine Recovery Conference - spotkaniu przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy, które odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku.

Marcin Przydacz podkreślił, że Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję w Gdańsku. Dodał, że według jego wiedzy na wydarzenie zaproszenia do partnerów zagranicznych wspólnie wystosowywali premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent nie został zaproszony. (...) Nie wybiera się na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników z uwagi na brak zaproszeń - przekazał Przydacz.

Szef BPM wyraził także nadzieję, że podczas tegorocznej edycji wydarzenia Tusk skoncentruje się na "interesie Polski, aniżeli tylko na zbieraniu pieniędzy dla Wołodymyra Zełenskiego".

W tle konferencji w Gdańsku jest odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jest to pokłosie nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy.

Spotkanie prezydentów, którego nie bedzie

Marcin Przydacz wyjaśniał w poniedziałek również kwestię spotkania prezydentów Polski i Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że jego zespół natychmiast po wypowiedziach polskiego prezydenta dotyczących zamiaru odebrania odznaczenia rozpoczął intensywne rozmowy wyjaśniające, jednak nie wpłynęły one na stanowisko polskiego prezydenta.

Marcin Przydacz potwierdził, że w ostatnich tygodniach toczyły się polsko-ukraińskie rozmowy dyplomatyczne. Niestety, ze strony ukraińskiej nie było żadnej gotowości do zmiany tego podejścia w sprawie nazewnictwa OUN-UPA, a jednocześnie była gra na czas, było cały czas zwlekanie i ciągła zmiana decyzji - powiedział.







