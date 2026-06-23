Budowa CPK przyspiesza. Co z szybkimi pociągami na lotnisko? Skąd rząd pozyska duże środki na rozbudowę sieci kolejowej w Polsce? Na jakim etapie są wywłaszczenia pod centralne lotnisko w Baranowie? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 i w RMF FM Piotra Malepszaka, wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. CPK. Zapraszamy!

Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK / Marcin Suchmiel / RMF24

Po latach sporów politycznych i zmian koncepcji Port Polska (dawniej Centralny Port Komunikacyjny) wszedł w nową fazę realizacji. W najbliższych latach na inwestycje kolejowe i lotniskowe mają zostać przeznaczone setki miliardów złotych, co rodzi pytania o źródła finansowania oraz wpływ tych wydatków na finanse publiczne.

Jednocześnie trwa przygotowanie terenów pod budowę nowego lotniska w Baranowie. Część mieszkańców zdecydowała się na sprzedaż nieruchomości w ramach programu dobrowolnych nabyć, ale proces pozyskiwania gruntów nadal budzi emocje i jest uważnie obserwowany przez lokalne społeczności. Kluczowe pozostają także terminy rozpoczęcia prac budowlanych oraz realizacji nowych linii kolejowych, które mają połączyć przyszły port z największymi miastami w kraju.

Skąd rząd pozyska środki na wielomiliardową rozbudowę kolei? Kiedy zostanie wbita pierwsza łopata pod budowę tzw. Portu Polska? Na jakim etapie są wywłaszczenia pod centralne lotnisko w Baranowie i czy inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video