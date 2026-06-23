​Mecz o piłkarski Superpuchar Polski z udziałem mistrza kraju Lecha Poznań i zdobywcy pucharu kraju Górnika Zabrze odbędzie się 16 lipca w Poznaniu - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, po wtorkowych obradach zarządu. Spotkanie, będące wstępem do nowego sezonu ekstraklasy, rozpocznie się o godz. 20.45.

Mecz o Superpuchar Polski odbędzie się 16 lipca w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

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Tym samym kończą się spekulacje na temat miejsca, gdzie mistrz kraju zagra o Superpuchar Polski ze zdobywcą Pucharu Polski.

PZPN po wtorkowych obradach zarządu ogłosił, że rywalizacja o to trofeum rozegra się na stadionie w Poznaniu. Spotkanie zaplanowano na 16 lipca. Początek rywalizacji o godz. 20:45. "Wybór terminu poprzedziła analiza terminarza rozgrywek ligowych oraz harmonogramu europejskich pucharów z udziałem polskich klubów" - dodano w oświadczeniu.

Pierwotnie PZPN planował rozegranie tego meczu na stadionie Śląska Wrocław. Przeciw takiemu rozwiązaniu protestowali kibice grożąc bojkotem meczu.

Pierwszy mecz o Superpuchar odbył się w 1983 roku, trofeum zdobyła wówczas Lechia Gdańsk. Przed rokiem triumfowała Legia Warszawa, a najwięcej sukcesów - po sześć - mają na koncie właśnie stołeczny klub oraz Lech.



