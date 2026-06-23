W aplikacji mObywatel mają pojawić się nowe funkcje - zapowiedziało we wtorek ministerstwo cyfryzacji. Jedną z nich ma być wprowadzenie możliwości elektronicznego udzielenia poparcia (równoznacznego z podpisem na tradycyjnej papierowej liście) kandydatom na wybrane stanowiska polityczne, m.in. na Prezydenta RP. Aplikacja ma zyskać także funkcje pozwalające na dodanie dyplomu ukończenia studiów czy wybranych uprawnień zawodowych.
- Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych funkcji do mObywatela.
- Jedną z nich ma być możliwość elektronicznego udzielenia poparcia kandydatom na wybrane stanowiska polityczne.
- Ma pojawić się także funkcja "mDyplomy" z m.in. dyplomami ukończenia studiów.
- Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.
Projekt zmian zaprezentowało Ministerstwo Cyfryzacji we wtorkowym komunikacie. Jak przekazano, rząd przyjął rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Ma to otworzyć drogę do nowych funkcji. Co nowego zatem ma pojawić się w mObywatelu?
Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, w aplikacji ma pojawić się możliwość elektronicznego udzielenia poparcia kandydatom na posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP oraz senatorów.
"Możliwość zbierania podpisów zostanie uruchomiona z chwilą ogłoszenia wyborów" - wskazał resort we wtorkowym komunikacie. Pełnomocnicy wyborczy mają zyskać wgląd do danych i wyników swojego komitetu.
Rządzący zaproponowali też wprowadzenie usługi "mDyplomy". Dzięki niej miałaby się pojawić możliwość dodania do aplikacji (elektronicznego) dyplomu ukończenia studiów i suplementu do niego. Ma to dotyczyć również dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Dokumenty mają być pobierane z systemu POL-on.
W mObywatelu ma pojawić się także możliwość dodania świadectwa uprawnień zawodowych. Jak wskazano w komunikacie resortu cyfryzacji, funkcjonalność ta ma objąć rzeczoznawców majątkowych, geodetów i kartografów. Także ratownicy medyczni mają zyskać możliwość umieszczenia w aplikacji prawa wykonywania zawodu.
Z kolei kierowcy mają otrzymać możliwość sprawdzenia bezpośrednio w aplikacji, czy obowiązuje ich okres próbny - datę jego początku, końca, a także informacje na temat ewentualnego zakazu prowadzenia pojazdów.
Zmiany mają objąć także usługę "Księgi Wieczyste". Jak przekazano, będzie można wyświetlać podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.
"Zaktualizowane zostaną również dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kilku innych rejestrów publicznych" - podsumowano. Ministerstwo podkreśliło, że poszczególne usługi będą wdrażane stopniowo.
Resort przekazał, że obecnie z aplikacji korzysta 12 milionów osób. Najbardziej intensywny wzrost - jak stwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji - przypada na ostatnie 2,5 roku, kiedy to liczba użytkowników podwoiła się z poziomu 5,7 mln.
"W tym czasie mObywatel wzbogacił się o 89 nowych usług, dokumentów i funkcji" - można przeczytać we wtorkowym komunikacie resortu.