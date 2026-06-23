W aplikacji mObywatel mają pojawić się nowe funkcje - zapowiedziało we wtorek ministerstwo cyfryzacji. Jedną z nich ma być wprowadzenie możliwości elektronicznego udzielenia poparcia (równoznacznego z podpisem na tradycyjnej papierowej liście) kandydatom na wybrane stanowiska polityczne, m.in. na Prezydenta RP. Aplikacja ma zyskać także funkcje pozwalające na dodanie dyplomu ukończenia studiów czy wybranych uprawnień zawodowych.

Aplikacja mObywatel (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych funkcji do mObywatela.

Jedną z nich ma być możliwość elektronicznego udzielenia poparcia kandydatom na wybrane stanowiska polityczne.

Ma pojawić się także funkcja "mDyplomy" z m.in. dyplomami ukończenia studiów.

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Projekt zmian zaprezentowało Ministerstwo Cyfryzacji we wtorkowym komunikacie. Jak przekazano, rząd przyjął rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Ma to otworzyć drogę do nowych funkcji. Co nowego zatem ma pojawić się w mObywatelu?

Elektroniczne poparcie. Nadchodzi rewolucja w procesie wyborczym?

Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, w aplikacji ma pojawić się możliwość elektronicznego udzielenia poparcia kandydatom na posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP oraz senatorów.

"Możliwość zbierania podpisów zostanie uruchomiona z chwilą ogłoszenia wyborów" - wskazał resort we wtorkowym komunikacie. Pełnomocnicy wyborczy mają zyskać wgląd do danych i wyników swojego komitetu.

Dyplomy, uprawnienia zawodowe, księgi wieczyste...

Rządzący zaproponowali też wprowadzenie usługi "mDyplomy". Dzięki niej miałaby się pojawić możliwość dodania do aplikacji (elektronicznego) dyplomu ukończenia studiów i suplementu do niego. Ma to dotyczyć również dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Dokumenty mają być pobierane z systemu POL-on.

W mObywatelu ma pojawić się także możliwość dodania świadectwa uprawnień zawodowych. Jak wskazano w komunikacie resortu cyfryzacji, funkcjonalność ta ma objąć rzeczoznawców majątkowych, geodetów i kartografów. Także ratownicy medyczni mają zyskać możliwość umieszczenia w aplikacji prawa wykonywania zawodu.

Z kolei kierowcy mają otrzymać możliwość sprawdzenia bezpośrednio w aplikacji, czy obowiązuje ich okres próbny - datę jego początku, końca, a także informacje na temat ewentualnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Zmiany mają objąć także usługę "Księgi Wieczyste". Jak przekazano, będzie można wyświetlać podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

"Zaktualizowane zostaną również dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kilku innych rejestrów publicznych" - podsumowano. Ministerstwo podkreśliło, że poszczególne usługi będą wdrażane stopniowo.

Ile osób korzysta z aplikacji mObywatel?

Resort przekazał, że obecnie z aplikacji korzysta 12 milionów osób. Najbardziej intensywny wzrost - jak stwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji - przypada na ostatnie 2,5 roku, kiedy to liczba użytkowników podwoiła się z poziomu 5,7 mln.

"W tym czasie mObywatel wzbogacił się o 89 nowych usług, dokumentów i funkcji" - można przeczytać we wtorkowym komunikacie resortu.