Konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze były głównym tematem rozmów między prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem i wizytującym Turcję prezydentem Karolem Nawrockim. Nie zabrakło tematów związanych ze strategicznym partnerstwem oraz współpracą przemysłów zbrojeniowych obu krajów.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. (...) Polskę i Turcję łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - ocenił prezydent Nawrocki po rozmowach z tureckim prezydentem.

Nawrocki podkreślił, że Turcja pełni szczególnie istotną rolę, ze względu na posiadanie największej lądowej armii NATO w Europie. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy i odpowiedzialności za Morze Bałtyckie, oraz Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego - przekazał prezydent RP, dodając, że Warszawę bardzo cieszy aktywność Ankary w kontekście partnerstwa z Inicjatywą Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza (3SI) zrzesza obecnie 13 państw Europy Środkowej, położonych między Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Do grona członków należą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Głównym celem 3SI jest wzmacnianie spójności gospodarczej regionu poprzez rozwój infrastruktury w energetyce, transporcie i cyfryzacji, budowa transgranicznych połączeń północ-południe w ramach Unii Europejskiej, a także wzmocnienie bezpieczeństwa i spójności regionu.

Omawiano kwestie współpracy przemysłów obronnych

We wtorek prezydent Nawrocki odwiedził siedzibę Aselsan - największej tureckiej firmy elektroniki obronnej. W grudniu ubiegłego roku polski rząd podpisał z Aselsanem umowę na dostawę systemów walki radioelektronicznej, które mają być częścią programu San, uzupełniającego wielowarstwowy system obrony powietrznej RP. Wartość kontraktu to około 2 miliardy złotych, a sprzęt ma być dostarczony do 2035 roku.

Z wielką satysfakcją i w Polsce i w Turcji przyjęliśmy podpisanie porozumienia między ministrami obrony narodowej w roku 2025. Pomiędzy polskim a tureckim przemysłem zbrojeniowym jest głęboka szansa na kooperację - podkreślał Nawrocki.

W środę prezydent Nawrocki odwiedzi bazę Incirlik, gdzie stacjonują żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego Turcja. W grudniu 2025 roku prezydent podpisał decyzję o przedłużeniu misji do 30 czerwca 2026 roku. Baza Incirlik jest jednym z kluczowych punktów sojuszniczych NATO w regionie i miejscem składowania amerykańskiej broni jądrowej w ramach programu NATO Nuclear Sharing.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podziękował we wtorek Polsce za wspieranie procesu akcesyjnego Turcji do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że to wsparcie będzie trwało nadal - powiedział po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim w Ankarze.

Erdogan relacjonował, że w trakcie spotkania z Nawrockim dyskutowali m.in. o wymianie handlowej między Polską a Turcją, która przebiła pułap 10 mld dolarów rocznie, czyli cel wyznaczony przez oba państwa. Wyznaczyliśmy nowy cel - 15 mld dolarów (rocznie) - dodał.

Zobacz również:

Atak drona u wybrzeży Czarnomorska. Turcy zostali ranni, MSZ wydało komunikat
Atak drona u wybrzeży Czarnomorska. Turcy zostali ranni, MSZ wydało komunikat