Konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze były głównym tematem rozmów między prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem i wizytującym Turcję prezydentem Karolem Nawrockim. Nie zabrakło tematów związanych ze strategicznym partnerstwem oraz współpracą przemysłów zbrojeniowych obu krajów.

Karol Nawrocki spotkał się z Recepem Tayyipem Erdoganem / Mikołaj Bujak/KPRP /

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Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. (...) Polskę i Turcję łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - ocenił prezydent Nawrocki po rozmowach z tureckim prezydentem.

Nawrocki podkreślił, że Turcja pełni szczególnie istotną rolę, ze względu na posiadanie największej lądowej armii NATO w Europie. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy i odpowiedzialności za Morze Bałtyckie, oraz Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego - przekazał prezydent RP, dodając, że Warszawę bardzo cieszy aktywność Ankary w kontekście partnerstwa z Inicjatywą Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza (3SI) zrzesza obecnie 13 państw Europy Środkowej, położonych między Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Do grona członków należą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Głównym celem 3SI jest wzmacnianie spójności gospodarczej regionu poprzez rozwój infrastruktury w energetyce, transporcie i cyfryzacji, budowa transgranicznych połączeń północ-południe w ramach Unii Europejskiej, a także wzmocnienie bezpieczeństwa i spójności regionu.