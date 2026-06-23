Po ponad dekadzie dominacji Świnoujścia nastąpiła zmiana na szczycie Rankingu Polskich Plaż Magazynu Travelist. Głosami tysięcy internautów tytuł plaży roku 2026 zdobyła Ustka, detronizując dotychczasowego lidera. Jakie inne lokalizacje również zdobyły uznanie głosujących?

Plaża w Ustce / Shutterstock

Ustka wygrała tegoroczny plebiscyt na najlepszą polską plażę.

Przerwano tym samym wieloletnią dominację Świnoujścia.

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Ustka "królową" nadbałtyckich plaż. Co zdecydowało o wygranej?

Tegoroczny plebiscyt przyniósł przełom, ponieważ Ustka zdobyła tytuł plaży roku po raz pierwszy w historii Rankingu Polskich Plaż Magazynu Travelist. Zwycięski kurort zebrał 15,9 proc. wszystkich oddanych głosów, ucinając trwającą kilkanaście lat passę Świnoujścia. Co więcej, Ustka triumfuje też w kategorii najlepszej plaży dla rodzin.

O tym wyróżnieniu zdecydowali sami urlopowicze. Jak brzmi oficjalne uzasadnienie? "O sukcesie miasta zadecydowało połączenie rozwiniętej infrastruktury oraz walorów przyrodniczych: od tętniącej wakacyjnym życiem wschodniej plaży z promenadą, której historia sięga XIX wieku, po spokojniejsze fragmenty zachodniej części kurortu, chętnie wybierane przez osoby szukające odpoczynku bliżej natury" - skomentowali sukces Ustki organizatorzy plebiscytu.

Świnoujście spada na drugie miejsce. Kurort nadal kusi turystów

"Srebro" w tym roku przypadło Świnoujściu, które po zaciętej walce zdobyło 13,8 proc. głosów. Warto podkreślić, że to uwielbiane miasto przez 12 poprzednich edycji dzierżyło palmę pierwszeństwa. Największym atutem tego kurortu pozostaje wyjątkowo szeroka, piaszczysta plaża.

Plaża w Świnoujściu / Shutterstock

Goście od lat doceniają tam również niezwykle łagodne zejście do wody oraz świetnie przygotowaną, rozwiniętą infrastrukturę. Co ciekawe, dawny lider wcale nie składa broni, ponieważ Świnoujście zameldowało się na podium w każdej z pięciu kategorii, w których w tym roku było nominowane.

Dźwirzyno zamyka podium. Cicha przystań przyciąga urlopowiczów

Trzecie miejsce w tegorocznym, ogólnym zestawieniu zajęło Dźwirzyno (7,9 proc.), położone w gminie Kołobrzeg. To bardziej kameralna alternatywa dla wymienionych wcześniej kurortów.

Twórcy turystycznego rankingu tak argumentują ten wybór: "Dzięki położeniu między Bałtykiem a jeziorem Resko Przymorskie wypoczynek można tu łatwo połączyć z aktywnością nad wodą, dłuższymi spacerami i wycieczkami rowerowymi. Szeroka plaża, oddzielona od lądu pasem wydm oraz sosnowym lasem, kusi osoby szukające kontaktu z przyrodą i dobrych warunków do wypoczynku".

Najlepsze plaże w Polsce. Gdzie jeszcze warto pojechać na wakacje?

Wyniki tegorocznego rankingu wyłoniły także zwycięzców w konkretnych, specyficznych dziedzinach. W kategorii "dla aktywnych" bezkonkurencyjne okazało się Świnoujście. Z kolei jeśli planujemy wyjazd z małymi dziećmi, dla rodzin najlepsze warunki oferuje Ustka.

Plaża na Półwyspie Helskim

Fani pięknych, zjawiskowych kadrów powinni wiedzieć, że najpiękniejszą "INSTAplażę" znajdziemy na Helu. Jeśli komuś zależy na gwarze, plaża najbardziej tętniąca życiem jest w Kołobrzegu. Osobom spragnionym odosobnienia spodoba się natomiast to, że najbardziej klimatyczna dzika plaża kryje się w Mikoszewie.