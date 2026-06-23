W marcu prokurator generalny wydał wytyczne dla prokuratury w sprawie kierowców łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Choć ich liczba spadła w tym roku o 16 proc., to jednak policja zatrzymuje codziennie 40 kierowców z zakazami. Jakie zmiany zamierza wprowadzić minister sprawiedliwości, by nie dopuszczać do takich sytuacji? Czy kary zostaną zaostrzone? Czy kierowcy łamiący zakaz będą trafiać do więzienia? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Waldemar Żurek / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Czy w tej sprawie będą wszczęte kolejne śledztwa? Kiedy prokuratura rozpocznie przesłuchiwanie świadków? Czy przesłuchany zostanie również prezydent Warszawy? Jakie konsekwencje mogą czekać lekarza-milionera?

Premier Tusk zaapelował do ministrów zdrowia i sprawiedliwości o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia, by uniemożliwić omijanie kolejek przez osoby uprzywilejowane. Jakie będą rekomendacje Waldemara Żurka? Jakie regulacje należy wprowadzić?

Kiedy Budapeszt podejmie decyzję w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego? Czy minister sprawiedliwości będzie ich ponaglał? Jakie działania podejmie, jeśli Węgrzy odbiorą status uchodźcy byłym szefom ministerstwa sprawiedliwości?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.