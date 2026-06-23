"Reakcja prezydenta Nawrockiego mogła być nieco inna - oparta na dialogu - ale prezydent i jego otoczenie wybrali drogę eskalacji. Skłócenie Polski z Ukrainą powoduje na Kremlu wielką radość. Musimy z tego wyciągnąć wnioski" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Paszyk. W ten sposób odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Poseł PSL podkreślił jednocześnie, że "nie byłoby całej sytuacji, gdyby nie nieprzemyślana decyzja Wołodymyra Zełenskiego o gloryfikacji UPA".