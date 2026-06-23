Zbigniew Derdziuk od środy, 24 czerwca, przestanie pełnić funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - poinformował dzisiaj przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS Liwiusz Laska. Pod dokumentem o odwołaniu Derdziuka podpisał się premier Donald Tusk.

Zbigniew Derdziuk / Radek Pietruszka / PAP

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Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS Liwiusz Laska poinformował, że zgodnie z dokumentem podpisanym przez premiera Donalda Tuska, Zbigniew Derdziuk zostanie oficjalnie odwołany z dniem 24 czerwca.

Minister występuje, a właściwie już wystąpił, do Rady Nadzorczej ZUS-u o zaopiniowanie nowego kandydata (na prezesa). Rada Nadzorcza wydaje opinię, a jak to zrobi, to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej występuje do premiera o powołanie nowego prezesa - wyjaśnił Liwiusz Laska.

Laska potwierdził też, że we wniosku do RN wskazano jego kandydaturę na nowego prezesa ZUS.

Zbigniew Derdziuk był prezesem ZUS od kwietnia 2024 r. Zastąpił na tym stanowisku Gertrudę Uścińską.

Jako pierwszy informację o odwołaniu prezesa ZUS podał Business Insider Polska.