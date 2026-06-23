Agencje wywiadowcze zrzeszone w globalnym sojuszu „Pięciorga Oczu” (wspólnoty wywiadowczej USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii) wydały rzadkie, wspólne ostrzeżenie skierowane do liderów biznesu i technologii. Według wspólnego oświadczenia, sztuczna inteligencja nie jest już przyszłością – to rzeczywistość, która już teraz zmienia sposób prowadzenia cyberataków i obrony. Frontier AI, czyli najbardziej zaawansowane modele, mogą już w najbliższych miesiącach fundamentalnie zmienić równowagę sił w cyberprzestrzeni.

Amerykański generał porucznik Joshua Rudd przygotowuje się do złożenia zeznań przed senacką Komisją ds. Wywiadu podczas przesłuchania w sprawie zatwierdzenia go na stanowisko dyrektora Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) oraz Dowództwa Cybernetycznego / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

W opublikowanym oświadczeniu sojusz "Pięciorga Oczu" podkreślił, że najnowsze modele AI mogą "przewyższyć obecne oczekiwania branżowe" i radykalnie zmienić sytuację w zakresie cyberbezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja, choć może także wspierać ochronę systemów, jednocześnie zwiększa tempo, skalę i precyzję potencjalnych cyberzagrożeń.

"Szybkie tempo rozwoju pionierskiej sztucznej inteligencji oznacza, że założenia dotyczące cyberzagrożeń mogą stać się nieaktualne w ciągu miesięcy, a nie lat. Musimy działać z wyprzedzeniem i być przygotowani na adaptację oraz stawienie czoła zmieniającym się zagrożeniom" - alarmują agencje.

Sojusz agencji bezpieczeństwa zwraca uwagę na fundamentalną zmianę w charakterze cyfrowych zagrożeń. Wykorzystanie sztucznej inteligencji drastycznie obniża próg wejścia dla mniej doświadczonych przestępców, dając im dostęp do zaawansowanych metod pisania złośliwego kodu.

Co gorsza, najnowsze modele potrafią w błyskawicznym tempie automatyzować rozpoznanie sieci oraz wyszukiwać luki w oprogramowaniu. W praktyce oznacza to, że okno czasowe między wykryciem nowej podatności (błędu w systemie) a jej masowym wykorzystaniem przez hakerów drastycznie się skurczyło. Organizacje nie mają już tygodni na wdrożenie poprawek bezpieczeństwa - pod wpływem narzędzi AI przestępcy mogą uderzyć w zaledwie kilka godzin od upublicznienia informacji o luce.

Autorzy apelu zwracają uwagę, że zagrożenie nie jest odległą perspektywą. Wywiady podkreślają, że ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem nie mogą być już traktowane wyłącznie jako problem techniczny - to obecnie kluczowe wyzwanie dla biznesu i zarządów firm.

W oświadczeniu nie wskazano konkretnych modeli AI, jednak media przypominają, że na początku czerwca rząd USA nakazał firmie Anthropic zablokowanie dostępu zagranicznym użytkownikom do jej najpotężniejszych modeli - Fable 5 i Mythos 5. Firma zastosowała się do wymogów, choć wyraziła sprzeciw wobec tej decyzji. W praktyce dostęp do tych modeli został ograniczony niemal wszystkim użytkownikom, ponieważ potwierdzenie obywatelstwa online jest niemożliwe.

Mythos łamie zabezpieczenia

Według "The Economist", cytującego senatora USA Marka Warnera (wiceprzewodniczący senackiej Komisji ds. Wywiadu), zaawansowany model sztucznej inteligencji Mythos 5 w ciągu kilku godzin przełamał niemal wszystkie zabezpieczenia cybernetyczne amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Testy przeprowadzono w kontrolowanych warunkach, jednak ich wyniki wywołały poważne zaniepokojenie wśród amerykańskich władz.

W odpowiedzi na rosnące ryzyko Departament Handlu USA nałożył surowe ograniczenia na dostęp do najnowszych modeli Fable 5 i Mythos 5. Zakaz objął nie tylko obcokrajowców, ale także obywateli państw sojuszu "Five Eyes" oraz Amerykanów przebywających za granicą.

Według senatora Marka Warnera, wiceprzewodniczącego senackiej komisji ds. wywiadu, Mythos 5 wykazał wyjątkową zdolność do wyszukiwania i wykorzystywania luk w zabezpieczeniach, a następnie włamywania się do systemów.

Sojusz "Pięciorga Oczu" (ang. Five Eyes, FVEY) to międzynarodowa koalicja wywiadowcza, obejmująca pięć anglojęzycznych państw: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię. Sojusz powstał w czasie II wojny światowej i do dziś stanowi jeden z najściślej współpracujących układów wywiadowczych na świecie.

W ostatnich latach Five Eyes coraz częściej ostrzega przed zagrożeniami związanymi z rozwojem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji i cyberatakami. Sojusz odgrywa kluczową rolę w globalnym systemie bezpieczeństwa, a jego działania mają wpływ na politykę bezpieczeństwa wielu państw zachodnich.



