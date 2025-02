Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Porozmawiamy m.in. o poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Andrzejowi Szejnie zadamy również pytania o przyszły rząd w Niemczech. Partie chadeckie CDU/CSU po trzech latach w opozycji wygrały wybory do Bundestagu, choć uzyskały wynik poniżej oczekiwań. Najbardziej prawdopodobnym partnerem w koalicji jest SPD.

Z wiceministrem spraw zagranicznych przedyskutujemy również sobotnie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.

